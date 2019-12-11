"Слуга народу" Богданець опинився в лікарні після бійки в Раді

Після бійки у Верховній Раді України народний депутат від "Слуги народу" Андрій Богданець був госпіталізований у лікарню.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала заступниця голови президентської фракції в парламенті Євгенія Кравчук. За її словами, у Богданця підозра на струс головного мозку.

"Андрій з підозрою на струс мозку в лікарні. Ми заявляємо про неприпустимість будь-якого тиску на народних депутатів під час обговорення та ухвалення державних рішень, зокрема й передусім – із застосуванням сили", – зазначила вона.

Кравчук додала, що "Слуга народу" нікому не дозволить у неполітичний і непарламентський спосіб впливати на роботу представників народу України.

Андрій Богданець "Версії"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

жорстка бійка в Раді трапилася між народним депутатом від "Слуги народу" Андрієм Богданцем і активістами ВО "Свобода" Едуардом Леоновим і Ігорем Мірошниченком.

Сутичка почалася після засідання Комітету парламенту з питань аграрної політики. Свободівці затіяли бійку, намагаючись домогтися зняття з розгляду закону про ринок землі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!