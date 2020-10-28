"Слуг народу" хочуть ще раз відправити на Донбас: озвучені терміни

Народні депутати від "Слуги народу" можуть здійснити ще одну поїздку на Донбас.

Про це повідомили журналісти Telegram-каналу PavlovskyNews в середу, 28 жовтня, посилаючись на джерела в президентській фракції.

За їхніми словами, ініціатором виступив керівник "слуг" в парламенті Давид Арахамія. Поїздка нібито може відбутися вже через кілька тижнів.

"На цей раз "слуги" хочуть зробити акцент на спілкуванні з мирними жителями", – сказано в повідомленні.

Видання "Страна" в Telegram-каналі підтвердило цю інформацію, опублікувавши нібито переписку Арахамії в партійному чаті "Слуги народу".

Він запропонував "поки не настав жорсткий холод через два тижні спланувати повторну поїздку на Донбас".

Як повідомляв OBOZREVATEL, понад сто депутатів від "Слуги народу" вранці 21 жовтня вирушили з робочою поїздкою на Донбас, де знаходилися протягом двох днів.

Глава фракції Давид Арахамія говорив, що "слуги" їздили "не на Мальдіви, а на передову", щоб дізнатися, що реально там відбувається.