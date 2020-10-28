"Слуг народу" хочуть ще раз відправити на Донбас: озвучені терміни

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Політика
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  • Ініціатором виступив голова фракції Давид Арахамія

  • Поїздка

    може відбутися "через кілька тижнів"

  • Депутати спілкуватимуться з мирними жителями

Давид Арахамія

Народні депутати від "Слуги народу" можуть здійснити ще одну поїздку на Донбас.

Про це повідомили журналісти Telegram-каналу PavlovskyNews в середу, 28 жовтня, посилаючись на джерела в президентській фракції.

За їхніми словами, ініціатором виступив керівник "слуг" в парламенті Давид Арахамія. Поїздка нібито може відбутися вже через кілька тижнів.

"На цей раз "слуги" хочуть зробити акцент на спілкуванні з мирними жителями", – сказано в повідомленні.

Арахамія захотів ще раз відправити "слуг народу" на Донбас

Видання "Страна" в Telegram-каналі підтвердило цю інформацію, опублікувавши нібито переписку Арахамії в партійному чаті "Слуги народу".

Він запропонував "поки не настав жорсткий холод через два тижні спланувати повторну поїздку на Донбас".

Переписка Арахамії в чаті "Слуги народу"
Нардеп Павло Павлиш запропонував поїхати на Донбас пізніше

Як повідомляв OBOZREVATEL, понад сто депутатів від "Слуги народу" вранці 21 жовтня вирушили з робочою поїздкою на Донбас, де знаходилися протягом двох днів.

Глава фракції Давид Арахамія говорив, що "слуги" їздили "не на Мальдіви, а на передову", щоб дізнатися, що реально там відбувається.

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