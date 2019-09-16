Словаччина підтримала санкції проти Росії: озвучено причину

Словаччина підтримала продовження санкцій проти Росії, введених через агресію на території України.

Відповідну заяву зробила президент Словацької Республіки Зузана Чапутова на брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським 16 вересня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Кожне вирішення конфлікту має базуватися на принципах міжнародного права, і має враховувати суверенітет і міжнародно визнані кордони. Це стосується Донбасу і Криму, і Севастополя. Тому Словаччина, згідно з позицією Європейського Союзу, підтримує продовження санкцій проти Росії до тих пір, поки не будуть виконані Мінські угоди, і Україна не матиме контроль над своєю територією", – зазначила Чапутова.

Вона підкреслила, що Україна, як і кожна держава, має право на самовизначення і вибір власного шляху розвитку.

Чапутова і Зеленський Офіс президента України

Як писав OBOZREVATEL, також президент Словаччини повідомила, що буде підтримувати Україну в її прагненні частина частиною Європейського Союзу. Також вона схвально поставилася у поглибленню співпраці України і НАТО.

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