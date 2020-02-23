Депутатам Державної думи Росії сподобалися слова президента США Дональда Трампа про необхідність примирення між Україною та РФ.

Депутат Держдуми Руслан Бальбек хотів би, щоб у Києві "по цеглинці розібрали" стіну між країнами, передає RT.

"Ми не піддавали образам її народ та культуру, ми завжди говорили, що наші країни братські", – виправдався він.

За словами Бальбека, слова Трампа про відносини України та Росії було "приємно чути". Він додав, що не хоче, щоб західні колеги американського лідера втручалися в процеси між ворогуючими країнами.

У РФ відповіли на заяву Трампа про світ з Україною

"Хочеться вірити, що позицію американського президента не стануть піддавати жорсткій критиці в західному світі, а з увагою прислухаються", – додав він.

Тим часом сенатор Олексій Кондратьєв розкритикував Трампа, заявивши, що його слова є риторикою перед виборами.

"Вірити Трампу не можна. Багато балакає, але практично не виконує обіцянок", – обурився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 лютого Трамп заявив, що хоче миру між Росією і Україною. На його думку, це піде на користь всім країнам.

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