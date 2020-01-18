"Скукатища!" Богдан з'явився в мережі після довгого мовчання

Після довгого мовчання глава Офісу президента України Андрій Богдан з'явився в мережі, опублікувавши неоднозначний пост.

На своїй сторінці у Facebook очільник ОПУ написав слово "скукатища" без будь-яких пояснень.

Користувачі соціальної мережі відразу ж порекомендували йому багато занять для підняття настрою. Так, Богдану запропонували спробувати, наприклад, попрацювати, "під'їхати на шашличок" або зануритися в ополонку на Водохреще.

Андрій Богдан m.day.kyiv.ua

За кілька днів до цього Богдан поділився спогадом зі сплячою свинею.

Раніше OBOZREVATEL писав, що главу Офісу президента України Андрія Богдана зобов'язали подавати електронну декларацію. Це трапилося після того, як Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади забрав правку, яка дозволяла Богдану не подавати декларацію у 2020 році.

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