Колишня "слуга народу" Скороход заразила коронавірусом немовля: обох госпіталізували

Хвора на коронавірус нардеп і колишня членкиня фракції "Слуга народу" Анна Скороход повідомила про зараження COVID-19 своєї дитини.

Про це вона написала в своєму Telegram-каналі. 5 квітня Скороход повідомила, що здала ще один позитивний тест, а тепер вірус підтвердили і у сина.

"11 день карантину – відчуваю себе добре. 12-й – повторний тест позитивний, хоча відчуваю себе нормально, але позитивний не тільки у мене, а й у малюка", – розповіла Скороход.

"15 день – вірус вирішив знову буянити, температура 38, ломота в тілі, головний біль, слабкість. Мабуть, перехворіти повторно – не міф. Підсумок: з суботнього вечора перебуваю з дитиною в інфекційній лікарні", – розповіла вона.

Анна Скороход

Як писав OBOZREVATEL, у 30 річної Скороход 17 лютого народився хлопчик, вона вперше стала мамою.

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