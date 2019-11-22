У Верховній раді створять групу "Слуги народу-2"

Виключені з фракції "Слуга народу" народні депутати Ганна Скороход та Антон Поляков вирішили утворити свою групу в парламенті.
Про це Скороход повідомила в п'ятницю, 22 листопада, в ефірі "Громадського радіо". "Ми зараз з Антоном створимо групу "Справжні слуги" або "Слуга народу-2". Нас буде більше, ось побачите", – запевнила вона.
За словами Скороход, "є люди, яким не подобається те ставлення і ті рішення, які ухвалюються". Нардепка очікує, що незабаром такі парламентарії приєднаються до них із Поляковим.
Скороход і Поляков створять свою групу в Раді
Скороход також додала, що вона йшла на вибори з президентською програмою, тому і далі буде її дотримуватися.
Як повідомляв OBOZREVATEL, обидва нардепи пішли за рішенням фракції зі скандалом.
На закритому засіданні фракції "Слуга народу" 15 листопада було ухвалено рішення виключити з її лав народних депутатів Анну Скороход та Антона Полякова.
За день до цього Скороход заявила, що правоохоронні органи затримали її чоловіка Олексія Алякіна в помсту за те, що вона відмовилася голосувати за земельну реформу.
У Генпрокуратурі заявили, що Алякін оголошений у міжнародний розшук і його затримали за підозрою в шахрайстві.
Скороход розповіла, що "слуги" отримують зарплати "в конвертах".
Поляков у свою чергу оприлюднив запис розмови "слуг народу" з поліцією Кривого Рогу. Юрій Корявченков (Юзік) на ній розповідав правоохоронцям, що і з ким "вирішувати".
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