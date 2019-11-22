У Верховній раді створять групу "Слуги народу-2"

Виключені з фракції "Слуга народу" народні депутати Ганна Скороход та Антон Поляков вирішили утворити свою групу в парламенті.

Про це Скороход повідомила в п'ятницю, 22 листопада, в ефірі "Громадського радіо". "Ми зараз з Антоном створимо групу "Справжні слуги" або "Слуга народу-2". Нас буде більше, ось побачите", – запевнила вона.

За словами Скороход, "є люди, яким не подобається те ставлення і ті рішення, які ухвалюються". Нардепка очікує, що незабаром такі парламентарії приєднаються до них із Поляковим.

Скороход і Поляков створять свою групу в Раді

Скороход також додала, що вона йшла на вибори з президентською програмою, тому і далі буде її дотримуватися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, обидва нардепи пішли за рішенням фракції зі скандалом.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!