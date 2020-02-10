Скорочення Ради до 300 нардепів: Томенко сказав, що "ідею поховали"

Партія "Слуга народу" навряд чи зможе зібрати необхідну кількість голосів, щоб виконати свою обіцянку і скоротити склад Верховної Ради до 300 народних депутатів.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV відомий український політик, лідер партії Громадський рух "Рідна країна" Микола Томенко. "Даю 99%, що ця обіцянка не буде виконана", – заявив він.

Політик нагадав, що в першому читанні президентський законопроект "Про внесення змін до статті 76 і 77 Конституції України" підтримали лише 236 депутатів.

Для проходження другого читання і схвалення закону в цілому парламенту знадобиться конституційна більшість, тобто 300 голосів. Але де "Слуга народу" зможе взяти голоси, яких бракує – незрозуміло, пояснив Томенко.

"Я не бачу, де тут шукати ресурс. В першому читанні законопроект підтримали 197 представників "Слуги народу", практично вся партія Медведчука і 4 позафракційних. Якщо послухати аргументи інших партій – сумнівно, що вони за нього голосуватимуть. Таким чином, можна сказати, що цю ідею поховали", – наголосив він.

На його думку, багато нардепів відмовилися підтримати законопроект через те, що в ньому об'єднані два пункти: скорочення складу народних депутатів до 300 і закріплення пропорційної виборчої системи.

"Є депутати, які готові голосувати за скорочення, але вони проти жорсткої прив'язки до пропорційної системи. Причому в документі не сказано, чи буде пропорційна система з відкритими або закритими списками. Якби ще були вказані відкриті списки, можливо, був би якийсь люфт. Але частина мажоритарників, в тому числі від "Слуги народу", категорично проти пропорційної системи", – розповів Томенко.

Крім того, він звернув увагу на погану підготовку законопроекту з юридичної і формально-правової точки зору.

"Деякі колеги правильно помітили, що в перехідних положеннях є норма, яку потрібно виправляти. Тут сказано, що Верховна Рада продовжує виконувати свої обов'язки до наступних виборів народних депутатів. Це неправильно, оскільки у нас Конституція передбачає спадкоємність влади. Тобто Рада діє до складення повноважень наступною Верховною Радою. Поки депутати нового скликання не складуть присягу – попередні депутати чинні", – зазначив політик.

Томенко додав, що сам він є прихильником скорочення складу Ради до 300 нардепів. Однак, за його словами, в даному випадку потрібні комплексні зміни.

"У нас пострадянська Верховна Рада. У нас народні депутати. Ну які "народні депутати"? 90% людей не знають (про депутата. – Ред.), хто він такий і що зроби ... Тому потрібно зробити парламент, а не Верховну Раду. Мають обиратися члени парламенту, очевидно, на термін не 5 років, а 4 роки. Треба прописати, що таке парламентська більшість і опозиція. Хоча би вищу освіту зробити обов'язковою. І коли все це буде зроблено, то скорочення складу до 300 парламентаріїв вже завершить реформу", – запропонував він.

"Якщо у нас буде 300 (депутатів. – Ред.), ми виходимо десь на пропорції Німеччини. Думаю, це не найгірший приклад", – резюмував Томенко.

4 лютого Рада в першому читанні підтримала ініціативу Зеленського скоротити склад ВР до 300 нардепів facebook.com/sluganarodu.official

Як писав OBOZREVATEL:

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