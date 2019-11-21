"Складні моменти": Зеленський терміново звернувся до українців

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у День гідності та свободи, що відзначається 21 листопада.

Глава держави виступив із промовою на місці майбутнього Музею Революції гідності в центрі Києва.

"Історично, в складні моменти українці завжди демонструють єдність і неймовірну згуртованість. Ми стоїмо один за одного незалежно від віку, статі та віросповідання. І сьогодні як ніколи ми потребуємо такої ж єдності, заради захисту країни, нашої незалежності, свободи і права самостійно вибирати наше майбутнє", – заявив гарант.

Також Зеленський підкреслив необхідність доведення до кінця розслідування справ про вбивства учасників Революції Гідності.

"Для вшанування пам'яті загиблих музею недостатньо. Звісно, нам потрібні реальні результати розслідування справ Майдану. Сім'ї загиблих і суспільство мають отримати відповіді, а винні – покарання", – заявив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше п'ятий президент України, народний депутат, голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко звернувся до українців, привітавши їх з Днем гідності й свободи.

21 листопада в Україні святкують День гідності й свободи. Це патріотичне свято присвячене початку двох революцій: Помаранчевої і Революції Гідності.

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