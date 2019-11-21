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21 листопада • оновлено в 10:34
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"Складні моменти": Зеленський терміново звернувся до українців

2.8т
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Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у День гідності та свободи, що відзначається 21 листопада.

Глава держави виступив із промовою на місці майбутнього Музею Революції гідності в центрі Києва.

"Історично, в складні моменти українці завжди демонструють єдність і неймовірну згуртованість. Ми стоїмо один за одного незалежно від віку, статі та віросповідання. І сьогодні як ніколи ми потребуємо такої ж єдності, заради захисту країни, нашої незалежності, свободи і права самостійно вибирати наше майбутнє", – заявив гарант.

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Також Зеленський підкреслив необхідність доведення до кінця розслідування справ про вбивства учасників Революції Гідності.

"Для вшанування пам'яті загиблих музею недостатньо. Звісно, нам потрібні реальні результати розслідування справ Майдану. Сім'ї загиблих і суспільство мають отримати відповіді, а винні – покарання", – заявив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше п'ятий президент України, народний депутат, голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко звернувся до українців, привітавши їх з Днем гідності й свободи.

21 листопада в Україні святкують День гідності й свободи. Це патріотичне свято присвячене початку двох революцій: Помаранчевої і Революції Гідності.

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Теги
президент свято Революція Гідності
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Земцев Артур
Земцев Артур
Молодец! Все правильно сказал-в точку,без лишнего трепа, как у ''бывших"! Только теперь за словами-дело, чтобы люди, выходившие на майданы, не чувствовали себя обманутыми...
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0
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Может гапомнить про предателей и гнид прошлом, начиная мазепой и заканчивпя соплей поппелем? Единственное за что вы всегда стояли - за свою вонючую шкуру
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2
2
Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Понты-лей-man, а вы на свою шкуру нанесли парфюмы, прочитали две-три книги по философии и стали вЯликими?
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0
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Моника
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