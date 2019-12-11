Сказав в очі: США жорстко "відшили" Росію через Україну

Держсекретар США Майк Помпео під час зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим заявив, що Крим належить Україні.

Про свою позицію він розповів під час брифінгу у вівторок, передає РБК-Україна. Помпео привітав кроки нинішньої адміністрації України для захисту суверенітету і безпеки своєї країни.

"Я ще раз підкреслив міністру Лаврову, що Крим належить Україні і що рішення конфлікту на сході України починається з дотримання мінських угод", – сказав Помпео.

Він підкреслив, що США вважають змістовними переговори президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна 9 грудня о Парижі.

США жорстко взяли в облогу Росію через Україну РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідери України, Росії, Франції та Німеччини під час переговорів в "нормандському форматі" в Парижі не змогли дійти до питання про включеному Крим.

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