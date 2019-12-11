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11 грудня • оновлено в 07:50
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Сказав в очі: США жорстко "відшили" Росію через Україну

4.1т
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Держсекретар США Майк Помпео під час зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим заявив, що Крим належить Україні.

Про свою позицію він розповів під час брифінгу у вівторок, передає РБК-Україна. Помпео привітав кроки нинішньої адміністрації України для захисту суверенітету і безпеки своєї країни.

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"Я ще раз підкреслив міністру Лаврову, що Крим належить Україні і що рішення конфлікту на сході України починається з дотримання мінських угод", – сказав Помпео.

Він підкреслив, що США вважають змістовними переговори президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна 9 грудня о Парижі.

США жорстко взяли в облогу Росію через Україну

США жорстко взяли в облогу Росію через Україну

РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідери України, Росії, Франції та Німеччини під час переговорів в "нормандському форматі" в Парижі не змогли дійти до питання про включеному Крим.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Анексія Криму
Особи
Сергій Лавров Майк Помпео
Місце
США
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Чернышевап Алина
Чернышевап Алина
Молодцы так держать эту мразь рускую
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1
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А ыщо он сказал, что Киев теперь XУEB!!!!
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3
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Д*билы с обоза, а вы вообще читали Минские договорённости?
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