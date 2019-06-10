Скасувати закони про мову і декомунізацію: Добкін вибухнув грізною заявою

Одіозний політик, глава партії "Християнські соціалісти" Михайло Добкін заявив, що має намір скасувати закони про українську мову, люстрацію і декомунізацію.

Своєю позицією поділився він на форумі об'єднаної партії "Довіряй справам", який пройшов у понеділок, 10 червня, в Києві, передає "Громадське".

"Нам не соромно, що першим нашим законом, внесеним до парламенту, буде скасування декомунізації", – заявив він про свої плани в разі обрання народним депутатом наступного скликання.

Михайло Добкін politeka.net

Політик також пояснив причини свого рішення. За його словами, закон про мову "дискримінує половину населення України", а закон про люстрацію нібито незаслужено позбавив роботи багатьох людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

7 червня політичні партії "Опозиційний блок", "Партія миру і розвитку", "Наші", "Відродження" та "Довіряй справам" об'єдналися перед позачерговими виборами до Верховної Ради.

На з'їзді партії назвали першу п'ятірку кандидатів до парламенту: народний депутат Євген Мураєв, нардеп Олександр Вілкул, мер Харкова Геннадій Кернес, глава Одеси Геннадій Труханов і нардеп Вадим Новинський.

Також стало відомо, що партія "Опозиційна платформа – За життя" братиме участь у позачергових парламентських виборах 21 липня, не об'єднуючись із "Опозиційним блоком".

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