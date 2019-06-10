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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Скасувати закони про мову і декомунізацію: Добкін вибухнув грізною заявою

1.6тЧитати матеріал російською

Одіозний політик, глава партії "Християнські соціалісти" Михайло Добкін заявив, що має намір скасувати закони про українську мову, люстрацію і декомунізацію.

Своєю позицією поділився він на форумі об'єднаної партії "Довіряй справам", який пройшов у понеділок, 10 червня, в Києві, передає "Громадське".

"Нам не соромно, що першим нашим законом, внесеним до парламенту, буде скасування декомунізації", – заявив він про свої плани в разі обрання народним депутатом наступного скликання.

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Михайло Добкін

Михайло Добкін

politeka.net

Політик також пояснив причини свого рішення. За його словами, закон про мову "дискримінує половину населення України", а закон про люстрацію нібито незаслужено позбавив роботи багатьох людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Михайло Добкін
Місце
Україна
Тег
Партія "Довіряй ділам"
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
И примите уже Закон об отмене укрАйины, нафуй, а то она уже всех заеб...
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Конкретний дебіл, 'відмінун' ху..в.
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