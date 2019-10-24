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24 жовтня • оновлено в 16:39
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Скандальний "слуга народу" Шевченко потрапив до бази "Миротворця"

1.3т Читати матеріал російською

Депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Євгена Шевченка внесли до бази "Миротворця" за участь у ефірі пропагандистської програми на росТБ.

Інформація про те, що він потрапив у "чистилище", з'явилася на відповідному сайті.

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"Слуга народу" Шевченко потрапив до бази "Миротворця"

"Слуга народу" Шевченко потрапив до бази "Миротворця"

Скріншот із відео

"Участь в антиукраїнських пропагандистських заходах Росії (країна-агресор). Поширення недостовірних даних, маніпуляція суспільно значущою інформацією", — йдеться в досьє Шевченка на "Миротворці".

Євген Шевченко у базі "Миротворця"

Євген Шевченко у базі "Миротворця"

Скріншот із сайту

Євген Шевченко у базі "Миротворця"

Євген Шевченко у базі "Миротворця"

Скріншот із сайту

Нагадаємо, що в середу, 23 жовтня, скандальний нардеп від президентської партії з'явився в ефірі політичного телевізійного шоу російського "Першого каналу". Він заявив, що протести, які відбулися в Києві 14 жовтня, організували націоналісти на замовлення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі російська пропаганда
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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