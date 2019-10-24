Скандальний "слуга народу" Шевченко потрапив до бази "Миротворця"

Депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Євгена Шевченка внесли до бази "Миротворця" за участь у ефірі пропагандистської програми на росТБ.

Інформація про те, що він потрапив у "чистилище", з'явилася на відповідному сайті.

"Слуга народу" Шевченко потрапив до бази "Миротворця" Скріншот із відео

"Участь в антиукраїнських пропагандистських заходах Росії (країна-агресор). Поширення недостовірних даних, маніпуляція суспільно значущою інформацією", — йдеться в досьє Шевченка на "Миротворці".

Євген Шевченко у базі "Миротворця" Скріншот із сайту

Євген Шевченко у базі "Миротворця" Скріншот із сайту

Нагадаємо, що в середу, 23 жовтня, скандальний нардеп від президентської партії з'явився в ефірі політичного телевізійного шоу російського "Першого каналу". Він заявив, що протести, які відбулися в Києві 14 жовтня, організували націоналісти на замовлення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко оскандалився участю у програмі на росТБ. Про свій виступ перед пропагандистами він сам повідомив у Facebook, опублікувавши відео.

У Офісі президента України Володимира Зеленського неоднозначно відреагували на виступ Шевченка в ефірі пропагандистського телеканалу. Його вчинок не засудили, а просто розпитали про причини.

Згодом нардеп Шевченко відповів на скандал і заявив, що його нібито підставили.

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