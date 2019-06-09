ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
БлогиСвіт
Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Скандальний Онищенко йде в Раду. Він буде битися з матір'ю свого сина зі "Слуги народу"

1.1тЧитати матеріал російською

Одіозний нардеп-утікач Олександр Онищенко має намір повернутися в Україну і балотуватися до Верховної Ради.

Як повідомляє LIGA.net, він хоче висунути свою кандидатуру по 93-му одномандатному округу в Києві.

Для цього Онищенко має намір найближчим часом повернутися в країні для подачі документів до Центральної виборчої комісії.

Новини
Онищенко-утікач повертається: названа дата і плани на вибори

Відзначимо, що по даному округу на вибори в парламент по мажоритарному округу балотується гімнастка Ганна Різатдінова від партії "Слуга народу", передає "Страна".

При цьому, Онищенко додав, що "вже давно не спілкується" з дівчиною.

Нагадаємо, Ганна Різатдінова 12 листопада 2017 року народила сина Романа від Олександра Онищенка. З ним дівчина познайомилася на змаганнях з художньої гімнастики в Європі.

Різатдіновій 25 років, вона народилася в Сімферополі. Дівчина - бронзовий призер Олімпіади в Ріо-де-Жанейро (2016 рік), чемпіонка світу у вправі з обручем (2013), багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи.

Олександр Онищенко

Олександр Онищенко

Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL, підприємець і волонтер з Дніпра Олександр Редька розповів, що партія "Слуга Народу" президента України Володимира Зеленскоготребует гроші від потенційних кандидатів за місця в списках.

Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацією про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених в списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти до редакції. Зробимо світ кращим разом!

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Олександр ОнищенкоГанна Різатдінова
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Grich Lara
Grich Lara
А як же інакше,свято місце повинно залишитись в сім'ї
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel