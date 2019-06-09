Скандальний Онищенко йде в Раду. Він буде битися з матір'ю свого сина зі "Слуги народу"

Одіозний нардеп-утікач Олександр Онищенко має намір повернутися в Україну і балотуватися до Верховної Ради.

Як повідомляє LIGA.net, він хоче висунути свою кандидатуру по 93-му одномандатному округу в Києві.

Для цього Онищенко має намір найближчим часом повернутися в країні для подачі документів до Центральної виборчої комісії.

Відзначимо, що по даному округу на вибори в парламент по мажоритарному округу балотується гімнастка Ганна Різатдінова від партії "Слуга народу", передає "Страна".

При цьому, Онищенко додав, що "вже давно не спілкується" з дівчиною.

Нагадаємо, Ганна Різатдінова 12 листопада 2017 року народила сина Романа від Олександра Онищенка. З ним дівчина познайомилася на змаганнях з художньої гімнастики в Європі.

Різатдіновій 25 років, вона народилася в Сімферополі. Дівчина - бронзовий призер Олімпіади в Ріо-де-Жанейро (2016 рік), чемпіонка світу у вправі з обручем (2013), багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи.

Олександр Онищенко Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL, підприємець і волонтер з Дніпра Олександр Редька розповів, що партія "Слуга Народу" президента України Володимира Зеленскоготребует гроші від потенційних кандидатів за місця в списках.

Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацією про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених в списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти до редакції. Зробимо світ кращим разом!

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