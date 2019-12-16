Головна Новини
16 грудня • оновлено в 12:26
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Скандальний Кулик переходить у СБУ: названа посада

1.1т
Читати матеріал російською

Звільнений із Генеральної прокуратури скандальний прокурор Костянтин Кулик оформляється на роботу в Службу безпеки України.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив журналіст, колишній народний депутат Сергій Лещенко.

"Як повідомляють джерела, його документи вже у відділі кадрів спецслужби. Кулик планує стати заступником у головному слідчому управлінні СБУ", – йдеться в дописі.

Новини
"Зажене будь-якого": звільнений із ГПУ Кулик може очолити слідче управління СБУ

Зазначимо, що раніше Лещенко повідомляв, що Кулик готується перейти з ГПУ в СБУ.

Костянтин Кулик

Костянтин Кулик

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив прокурора Костянтина Кулика з органів прокуратури.

  • Колишній військовий прокурор Костянтин Кулик, можливо, замішаний в корупційному скандалі з сином ексвіцепрезидента США Джо Байдена. Як пише The New York Times, саме Кулик готував документи зі звинуваченнями Гантера Байдена, коли він входив до правління української газової компанії Burisma Holdings.

  • На сайті президента України запустили електронну петицію за звільнення колишнього військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика з Офісу генпрокурора.

  • Пізніше спливли подробиці скандалу з гаком поверхом в будинку для прокурора Кулика.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Тимур Григоренко
Особи
Костянтин Кулик Сергій Лещенко
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини політики

Топпублікації

Топблоги