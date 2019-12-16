Скандальний Кулик переходить у СБУ: названа посада

Звільнений із Генеральної прокуратури скандальний прокурор Костянтин Кулик оформляється на роботу в Службу безпеки України.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив журналіст, колишній народний депутат Сергій Лещенко.

"Як повідомляють джерела, його документи вже у відділі кадрів спецслужби. Кулик планує стати заступником у головному слідчому управлінні СБУ", – йдеться в дописі.

Зазначимо, що раніше Лещенко повідомляв, що Кулик готується перейти з ГПУ в СБУ.

Костянтин Кулик

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив прокурора Костянтина Кулика з органів прокуратури.

Колишній військовий прокурор Костянтин Кулик, можливо, замішаний в корупційному скандалі з сином ексвіцепрезидента США Джо Байдена. Як пише The New York Times, саме Кулик готував документи зі звинуваченнями Гантера Байдена, коли він входив до правління української газової компанії Burisma Holdings.

На сайті президента України запустили електронну петицію за звільнення колишнього військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика з Офісу генпрокурора.

Пізніше спливли подробиці скандалу з гаком поверхом в будинку для прокурора Кулика.

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