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10 вересня • оновлено в 06:43
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Скандальні вибори Росії у Криму: ЄС розставив крапки

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Європейський Союз не визнає проведення так званих місцевих виборів у анексованому Росією Криму.

Про це йдеться у заяві офіційного Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Могеріні, поширеній 9 вересня у Брюсселі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Європейський Союз не визнає незаконної анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією і продовжує засуджувати це порушення міжнародного права. Тому Європейський Союз не визнає проведення виборів на Кримському півострові", – йдеться у заяві.

Росія – окупант

Росія – окупант

Укрінформ

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"Заграв гімн України, встали всі!" У Криму вразили патріотичним вчинком

В ЄС також констатували, що залишаються незмінними у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Росії 8 вересня відбувся єдиний день голосування. Вибори різного рівня пройшли в усіх 85 регіонах країни.

  • Росіяни обирали регіональні та місцеві органи влади, а також "віддали" вакантні мандати депутатів Держдуми по чотирьох одномандатних округах.

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Тема
Анексія Криму
Особа
Федеріка Могеріні
Місце
Україна
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Ferat Bey
Ferat Bey
Понятно, что можно говорить "вероломно", "захватила", "оккупировала", "Россия оккупант"... Говорить никто не запрещяет. НО. Чтобы сейчас эти слова были ВЕСОМЫ, чтобы эти слова что-то ЗНАЧИЛИ, для этого надо было украинским пограничникам с оружием в руках ЖЕРТВУЯ своими жизнями защищать территорию Украины в 2014 году. Но этого, как всем известно, не было. Украинские военные УБЕГАЛИ, переходили на сторону России, ОСТАВЛЯЛИ свои воинские части российским военным. И поэтому эти слова: "вероломно", "захватила", "Россия оккупировала Крым" сейчас ничего не весят, эти слова легче ветра сейчас. Если бы хотя бы ОДИН ВЗВОД пограничников Украины ПОГИБ, защищая территорию Украины в Крыму в 2014 году, то сейчас можно было бы говорить об оккупации Россией Крыма громко, ГОРДО и, самое главное, ВЕСОМО. Но чего не было, того не было. Поэтому хоть сто раз скажите "Россия оккупировала Крым" это ни на грамм не прибавит весомости этой фразе. Потому что за этой фразой НЕТ ПОДВИГА защитника Родины, НЕТ ЧЕСТИ военного, НЕТ СИЛЫ ДУХА и СТОЙКОСТИ пограничника. НЕТУ, отсутствуют. ВООБЩЕ НЕТУ.
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Кого вообще в Европе волнуют внутренние выборы русских? А вот обмен "пленных" лишний раз доказывает, что Украина ведёт гражданскую войну! Среди русских нет ни одного военного!
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Крым это Украина! Оккупированная, но это временно...
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von Regenbach Gerhard
von Regenbach Gerhard
Кунецкая Раїса, Пойди и отними, раз такая вумная!
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