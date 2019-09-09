Скандальні вибори Росії у Криму: ЄС розставив крапки

Європейський Союз не визнає проведення так званих місцевих виборів у анексованому Росією Криму.

Про це йдеться у заяві офіційного Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Могеріні, поширеній 9 вересня у Брюсселі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Європейський Союз не визнає незаконної анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією і продовжує засуджувати це порушення міжнародного права. Тому Європейський Союз не визнає проведення виборів на Кримському півострові", – йдеться у заяві.

Росія – окупант Укрінформ

В ЄС також констатували, що залишаються незмінними у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Росії 8 вересня відбувся єдиний день голосування. Вибори різного рівня пройшли в усіх 85 регіонах країни.

Росіяни обирали регіональні та місцеві органи влади, а також "віддали" вакантні мандати депутатів Держдуми по чотирьох одномандатних округах.

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