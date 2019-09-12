Скандальна заборона для Геращенко в Раді: стало відомо, хто виступив проти

Фракції "Голосу", "Батьківщини" й "Опозиційної платформи – За життя" не підтримуватимуть рекомендації регламентного комітету про позбавлення Ірини Геращенко права участі у 5 засіданнях ВР.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на представників фракцій. Так, член "Голосу" Ярослав Юрчишин заявив, що партія не підтримує перехід на образи, до яких вдалася політик.

"Називати своїх колег по залу "зеленими чоловічками" чи "югендом" – це неприйнятно. Але це був перший випадок, який заслуговує на зауваження на заклик більше так не робити, але точно не на публічне судилище. Якщо це процедурне рішення вимагає схвалення залу, то ми однозначно будемо проти цього", – пояснив він.

У свою чергу лідер фракції "Голос" Сергій Рахманін підкреслив, що право бути вільним у висловлюваннях депутату гарантує стаття 80 Основного закону.

Член фракції ВО "Батьківщина" Анжеліка Лабунська назвала рішення комітету неконституційним і таким, який нібито порушує статус депутата.

"І взагалі, це виглядає як утиски свободи слова. Наша фракція цього не буде підтримувати в залі. Представники нашої фракції, які є членами регламентного комітету, теж не голосували за це", – повідомила Лабунська.

Солідарною з "меншістю" виявилася і "Опозиційна платформа". Члени цієї фракції не схвалили "дисциплінарного заходу" щодо колеги та на засіданні комітету в четвер.

Водночас Ірина Верещук (29-й номер у списку "Слуги народу") зазначила, що Геращенко дозволяє собі постійно і систематично вимовляти образливі слова на адресу членів президентської фракції і "таким чином деформує сприйняття того, що відбувається в парламенті".

"Як на мене, це неприйнятно. Ті фігуральні вислови, які використовуються, не дозволяють сьогодні вірити, що людина, яка так чинить, не робить це навмисно", – сказала Верещук.

Ірина Геращенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 вересня Комітет із питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту позбавив співголову фракції "Європейська солідарність" Ірину Геращенко права відвідувати ВР протягом п'яти пленарних днів.

Раніше Геращенко назвала представників "Слуги народу" "зеленими чоловічками" і "югендом".

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