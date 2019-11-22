Скандали зі "слугами": соціолог вказав на нюанс із рейтингами

Керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович припустив, що про скандали з членами партії "Слуга народу" можуть не знати багато виборців цієї політичної сили.

"Кожна людина перебуває у своєму інформаційному полі, спілкується з друзями і знайомими, читає новини тощо. Як правило, ті, хто цікавляться політикою, "живуть" у Facebook і на вулицю не виходять", – сказав він OBOZREVATEL.

За його словами, "громадська думка інертна, зокрема й тому, що інформація має дійти до споживача. Те, що пишуть у інтернеті, знають далеко не всі українці, які здебільшого дивляться телебачення".

Антипович нагадав про те, що не всі виборці "СН" "живуть" у інтернеті

Відповідаючи на запитання, чи планує "Рейтинг" організувати спеціальне соціологічне дослідження про те, як скандали зі "слугами" вплинули на підтримку цієї партії, Антипович заявив: "Це питання комунікаційне. Максимум, про що можна запитати: "Чи чули ви про ці події?" А потім: "Як ви до них ставитеся?" і так далі".

"Якщо рейтинги знижуються – ось вам і вплив. Але вони можуть падати не від цих подій, а від інших. Так, можна копати. Нехай "Слуга народу" замовляє динаміку своїх рейтингів", – резюмував він.

Як писав OBOZREVATEL, останніми тижнями в Україні спалахнула ціла низка гучних скандалів, фігурантами яких стали члени партії "Слуга народу". Так, в мережі спливла інформація про те, що нардеп із фракції "Слуга народу" Роман Іванісов відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої.

Раніше в мережі з'явився аудіозапис, де під час вечері друг президента України Володимира Зеленського нардеп Юрій Корявченков ("Юзік") разом з колегами обіцяв контролювати кримінальні справи в Кривому Розі і збирати "данину" з бізнесу.

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