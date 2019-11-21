Скандал із ґвалтівником у "Слузі народу": з'явився документ-підтвердження

Заява генерального прокурора України Руслана Рябошапки про те, що у ГПУ немає інформації про судимість нардепа від "Слуги народу" Романа Іванісова, не відповідає дійсності. Насправді він таки відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої. Однак з часом отримав помилування від другого президента України Леоніда Кучми.

Про це написав у своєму Telegram-каналі колишній заступник глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов. Крім того, він опублікував документ-підтвердження.

"Передайте, будь ласка, хтось непрофесійному генеральному прокурору, що вчорашня заява ГПУ про відсутність у них інформації про судимість депутата правлячої партії Іванісова за зґвалтування – брехня. Він був засуджений за 117 і 118 Кримінального кодексу України. А потім помилуваний президентом Кучмою. Пізніше опублікую вирок", – написав Портнов.

Роман Іванісов "Кореспондент"

Указ про помилування Іванісова Telegram-канал Андрія Портнова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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