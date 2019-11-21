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21 листопада • оновлено в 18:13
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Вікторія Довгань
Вікторія Довгань

Скандал із ґвалтівником у "Слузі народу": з'явився документ-підтвердження

4.4т
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Заява генерального прокурора України Руслана Рябошапки про те, що у ГПУ немає інформації про судимість нардепа від "Слуги народу" Романа Іванісова, не відповідає дійсності. Насправді він таки відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої. Однак з часом отримав помилування від другого президента України Леоніда Кучми.

Про це написав у своєму Telegram-каналі колишній заступник глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов. Крім того, він опублікував документ-підтвердження.

"Передайте, будь ласка, хтось непрофесійному генеральному прокурору, що вчорашня заява ГПУ про відсутність у них інформації про судимість депутата правлячої партії Іванісова за зґвалтування – брехня. Він був засуджений за 117 і 118 Кримінального кодексу України. А потім помилуваний президентом Кучмою. Пізніше опублікую вирок", – написав Портнов.

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Роман Іванісов

Роман Іванісов

"Кореспондент"

Указ про помилування Іванісова

Указ про помилування Іванісова

Telegram-канал Андрія Портнова

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Роман Іванісов Андрій Портнов Леонід Кучма
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Портнов мне не друг, но ложь "новых слуг" еще омерзительнее.
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Dell Alex
Dell Alex
Ну вот, Андрюша, в кой-то веки, хоть что-то хорошее сделал ))
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