Скандал із ґвалтівником у "Слузі народу": з'явився документ-підтвердження

Заява генерального прокурора України Руслана Рябошапки про те, що у ГПУ немає інформації про судимість нардепа від "Слуги народу" Романа Іванісова, не відповідає дійсності. Насправді він таки відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої. Однак з часом отримав помилування від другого президента України Леоніда Кучми.
Про це написав у своєму Telegram-каналі колишній заступник глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов. Крім того, він опублікував документ-підтвердження.
"Передайте, будь ласка, хтось непрофесійному генеральному прокурору, що вчорашня заява ГПУ про відсутність у них інформації про судимість депутата правлячої партії Іванісова за зґвалтування – брехня. Він був засуджений за 117 і 118 Кримінального кодексу України. А потім помилуваний президентом Кучмою. Пізніше опублікую вирок", – написав Портнов.
Роман Іванісов
"Кореспондент"
Указ про помилування Іванісова
Telegram-канал Андрія Портнова
Як повідомляв OBOZREVATEL:
з'явилася інформація про те, що народний депутат України з фракції "Слуга народу" Роман Іванісов відбував покарання за зґвалтуваннянеповнолітньої.
Журналіст Юрій Бутусов запевнив, що інформація є достовірною. Також він розкрив подробиці перебування чоловіка за гратами, зазначивши, що він погасив судимість законним шляхом.
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив наявність погашеної судимості у Іванісова.
Пізніше в ГПУ заявили, що надана генпрокурором Русланом Рябошапкою інформація про погашену судимість Іванісова є непідтвердженою.
Іванісов заявив про замовні провокації та призупинення членства в політсилі. Відповідний пост він розмістив у своєму Facebook після спростування від ГПУ, однак пізніше передумав і видалив свій пост.
На скандал відреагував і президент України Володимир Зеленський, пообіцявши перевірити всі факти щод нардепа Іванісова.
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