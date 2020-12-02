Скандал з угорцями Закарпаття дійшов до НАТО

У НАТО сподіваються, що Україна й Угорщина знайдуть розв'язання конфлікту, який виник після того, як депутати на Закарпатті виконали угорський гімн.

З такою заявою виступив генсек Альянсу Єнс Столтенберг під час пресконференції 2 грудня за підсумками засідання міністрів закордонних справ НАТО, передає "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання про те, чи порушував цю тему глава МЗС Угорщини Петер Сіярто, генсек сказав, що не вдаватиметься в подробиці закритої дискусії.

"(Нам) добре відомо, що є двостороння суперечка між Угорщиною та Україною, і я сподіваюся, що дві країни будуть здатні її розв'язати", – наголосив Столтенберг.

За його словами, засідання міністрів продемонструвало здатність зміцнювати партнерство з Україною.

"Ми здатні надавати більше допомоги й здатні зустрічатися на рівні міністрів, щоб обговорювати питання, які є предметом загальної стурбованості", – пояснив генсек НАТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новообрані депутати Сюртівської ОТГ на Закарпатті після складання присяги виконали гімн Угорщини.

На Закарпатті Служба безпеки України почала перевірку дій депутатів місцевої ОТГ на наявність складу злочину.

Пізніше в Угорській культурній асоціації Закарпаття заявили, що виконання гімну чужої країни не є чимось забороненим.