Скандал із "плівками" Гончарука: українці відповіли, як це вплинуло на довіру до влади

Частина українців стала гірше ставитися до президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Олексія Гончарука після оприлюднення "плівок" із прослуховуванням останнього.

Про це свідчать дані соцопитування від Центру "Соціальний моніторинг".

Так, 21,9% респондентів знали про кейс з аудіозаписами в деталях, 46,2% – чули про це, 31,9% – не знали про те, що трапилося. Водночас майже 50% опитаних вважають, що це потрібно було висвітлювати в ЗМІ.

Крім того, згідно з опитуванням, після оприлюднення записів українці змінили ставлення до Гончарука й Зеленського. Зокрема, враження від прем'єр-міністра у 38,5% респондентів погіршало, а у 1,8% – змінилося в позитивний бік. Щодо президента, то у 23,7% зіпсувалася думка про нього, а у 4,7% – покращилася.

Українці стали гірше ставитися до Зеленського та Гончарука Скриншот соцопитування центру "Соціальний моніторинг"

Українці стали гірше ставитися до Зеленського та Гончарука Скриншот соцопитування центру "Соціальний моніторинг"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У мережі опублікували аудіо розмов нібито глави Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися курс долара в Україні й економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.

Пізніше в мережі з'явилася друга частина скандальної розмови нібито прем'єр-міністра Гончарука, в якій він обговорює економічну ситуацію в країні.

У мережі опублікували третю частину розмови прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністерки фінансів Оксани Маркарової і двох заступників голови Нацбанку – Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба. У бесіді йшлося про ревальвацію гривні до 20 грн/$ і економічну стратегію розвитку України.

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