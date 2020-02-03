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3 лютого • оновлено в 16:15
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Скандал із "плівками" Гончарука: українці відповіли, як це вплинуло на довіру до влади

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Частина українців стала гірше ставитися до президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Олексія Гончарука після оприлюднення "плівок" із прослуховуванням останнього.

Про це свідчать дані соцопитування від Центру "Соціальний моніторинг".

Так, 21,9% респондентів знали про кейс з аудіозаписами в деталях, 46,2% – чули про це, 31,9% – не знали про те, що трапилося. Водночас майже 50% опитаних вважають, що це потрібно було висвітлювати в ЗМІ.

Крім того, згідно з опитуванням, після оприлюднення записів українці змінили ставлення до Гончарука й Зеленського. Зокрема, враження від прем'єр-міністра у 38,5% респондентів погіршало, а у 1,8% – змінилося в позитивний бік. Щодо президента, то у 23,7% зіпсувалася думка про нього, а у 4,7% – покращилася.

Українці стали гірше ставитися до Зеленського та Гончарука

Українці стали гірше ставитися до Зеленського та Гончарука

Скриншот соцопитування центру "Соціальний моніторинг"

Українці стали гірше ставитися до Зеленського та Гончарука

Українці стали гірше ставитися до Зеленського та Гончарука

Скриншот соцопитування центру "Соціальний моніторинг"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У мережі опублікували аудіо розмов нібито глави Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися курс долара в Україні й економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.

  • Пізніше в мережі з'явилася друга частина скандальної розмови нібито прем'єр-міністра Гончарука, в якій він обговорює економічну ситуацію в країні.

  • У мережі опублікували третю частину розмови прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністерки фінансів Оксани Маркарової і двох заступників голови Нацбанку – Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба. У бесіді йшлося про ревальвацію гривні до 20 грн/$ і економічну стратегію розвитку України.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
"Плівки" Гончарука
Особи
Володимир Зеленський Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
рейтинг
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