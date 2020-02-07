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8 лютого • оновлено в 08:00
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Скандал із пістолетом у Раді: стало відомо, що було під піджаком охоронця

16.2т
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"Пістолет", з яким нібито помітили в президії Верховної Ради 6 лютого охоронця, виявився звичайною радіостанцією.

Інцидент пояснили на сторінці Управління державної охорони України в Facebook. Також у відомстві показали "викривальне" відео (щоб подивитися фото доскрольте до кінця сторінки).

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"Окремі користувачі соціальних мереж припустили, що сьогодні у Верховній Раді України під піджаком військовослужбовця Управління державної охорони була прихована вогнепальна зброя. Насправді, на його поясі були радіостанція і передбачений внутрішніми інструкціями турнікет, призначений для надання першої домедичної допомоги", – йдеться в повідомленні.

Стало відомо, що було під піджаком охоронця у ВР

Стало відомо, що було під піджаком охоронця у ВР

ФБ Управління державної охорони України

Стало відомо, що було під піджаком охоронця у ВР

Стало відомо, що було під піджаком охоронця у ВР

ФБ Управління державної охорони України

Стало відомо, що було під піджаком охоронця у ВР

Стало відомо, що було під піджаком охоронця у ВР

ФБ Управління державної охорони України

Як повідомляв OBOZREVATEL, після інциденту заступник голови Верховної Ради Стефанчук доручив Комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту з'ясувати, хто цей чоловік і чи була у нього зброя.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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васильевич василий
васильевич василий
щахидский пояс
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0
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Может то был фалоимитатор?
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Музыра Валерий
Музыра Валерий
Янелох штаны обмочил?
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