Скандал із пістолетом у Раді: стало відомо, що було під піджаком охоронця

"Пістолет", з яким нібито помітили в президії Верховної Ради 6 лютого охоронця, виявився звичайною радіостанцією.

Інцидент пояснили на сторінці Управління державної охорони України в Facebook. Також у відомстві показали "викривальне" відео (щоб подивитися фото доскрольте до кінця сторінки).

"Окремі користувачі соціальних мереж припустили, що сьогодні у Верховній Раді України під піджаком військовослужбовця Управління державної охорони була прихована вогнепальна зброя. Насправді, на його поясі були радіостанція і передбачений внутрішніми інструкціями турнікет, призначений для надання першої домедичної допомоги", – йдеться в повідомленні.

Стало відомо, що було під піджаком охоронця у ВР ФБ Управління державної охорони України

Стало відомо, що було під піджаком охоронця у ВР ФБ Управління державної охорони України

Стало відомо, що було під піджаком охоронця у ВР ФБ Управління державної охорони України

Як повідомляв OBOZREVATEL, після інциденту заступник голови Верховної Ради Стефанчук доручив Комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту з'ясувати, хто цей чоловік і чи була у нього зброя.

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