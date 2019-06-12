Скандал із мажоркою у партії Зеленського отримав несподівану розв'язку

25-річну київську тусівницю Ірину Панченко, яка була 73-м номером у списку президентської партії "Слуга народу", виключили з політсили.

Відповідну інформацію виданню "Страна" підтвердили у прес-службі партії.

Ірина Панченко

Ірина Панченко

Ірина Панченко

Ірина Панченко — донька бізнесмена Сергія Панченка, закінчила юридичний факультет КНУ ім. Шевченка. Помічена у найдорожчих салонах, нічних клубах, ресторанах Києва — відома тусівниця.

Джерело "Страны" стверджує, що місце у списку їй нібито купив колишній нардеп, екс-глава Кримської та Львівської митниці Віктор Тимошенко за 2 млн доларів. Натомість Тимошенко цю інформацію спростував.

Панченко прокоментувала своє виключення, розповівши, що входила в склад партії з моменту її заснування і працювала в штабі політсили.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 червня партія "Слуга народу" провела з'їзд, на якому озвучили імена перших 100 кандидатів до Верховної Ради.

Стало відомо, що за мажоритарними округами від партії Зеленського до парламенту підуть двоє журналістів телеканалу "1+1" — Олександр Дубинський та Ольга Василевська-Смагляк.

Телеведучого і ресторатора Миколу Тищенка, який має намір балотуватися на дострокових виборах до Верховної Ради, запідозрили у тому, що він купив собі місце у партії "Слуга народу".

До списків "Слуги народу" потрапила також блогерка із Криму Ліза Богуцька, яка збила насмерть п'яного пішохода.

У виборчому списку партії опинився Дмитро Співак, котрого пов'язують із головою політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктором Медведчуком.

За мажоритарним округом Дніпропетровської області від "Слуги народу" балотується СБУшник часів президентства Віктора Януковича Віталій Криворучко.

Якщо ви володієте інформацією про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених у списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти до редакції. Українці заслуговують знати правду!

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