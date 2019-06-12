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/Політика

Скандал із мажоркою у партії Зеленського отримав несподівану розв'язку

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25-річну київську тусівницю Ірину Панченко, яка була 73-м номером у списку президентської партії "Слуга народу", виключили з політсили.

Відповідну інформацію виданню "Страна" підтвердили у прес-службі партії.

Ірина Панченко

Ірина Панченко

Ірина Панченко

Ірина Панченко

Ірина Панченко

Ірина Панченко

Ірина Панченко — донька бізнесмена Сергія Панченка, закінчила юридичний факультет КНУ ім. Шевченка. Помічена у найдорожчих салонах, нічних клубах, ресторанах Києва — відома тусівниця.

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Джерело "Страны" стверджує, що місце у списку їй нібито купив колишній нардеп, екс-глава Кримської та Львівської митниці Віктор Тимошенко за 2 млн доларів. Натомість Тимошенко цю інформацію спростував.

Панченко прокоментувала своє виключення, розповівши, що входила в склад партії з моменту її заснування і працювала в штабі політсили.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 9 червня партія "Слуга народу" провела з'їзд, на якому озвучили імена перших 100 кандидатів до Верховної Ради.

  • Стало відомо, що за мажоритарними округами від партії Зеленського до парламенту підуть двоє журналістів телеканалу "1+1" — Олександр Дубинський та Ольга Василевська-Смагляк.

  • Телеведучого і ресторатора Миколу Тищенка, який має намір балотуватися на дострокових виборах до Верховної Ради, запідозрили у тому, що він купив собі місце у партії "Слуга народу".

  • До списків "Слуги народу" потрапила також блогерка із Криму Ліза Богуцька, яка збила насмерть п'яного пішохода.

  • У виборчому списку партії опинився Дмитро Співак, котрого пов'язують із головою політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктором Медведчуком.

  • За мажоритарним округом Дніпропетровської області від "Слуги народу" балотується СБУшник часів президентства Віктора Януковича Віталій Криворучко.

Якщо ви володієте інформацією про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених у списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти до редакції. Українці заслуговують знати правду!

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Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
В Москву на Ленинградку поедет. Там ей будут рады. Не исключат.
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Плотникова Елена
Плотникова Елена
Огpoмноe cпaси6о томy, ктo пoкaзaл мнe этoт пpекpаcный сaйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/ls8pbhq Пpоcто пpoйдя oпрoс получила пoчти пoлyгодoвyю зaрплатy)) Пользyйтeсь, пока еще еcть возмoжность=)
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Pimenov Vladimir
Pimenov Vladimir
юридичний факультет
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