В ЄП відповіли, чого Європа чекає від України після скандалу з КСУ

ЄС очікує, що Україна проведе розслідування щодо скасування КСУ відповідальності за недостовірне декларування, а суддів, які діяли неправомірно через конфлікт інтересів, буде звільнено.

Про це 30 жовтня в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявила депутатка Європейського парламенту Віола фон Крамон-Таубадель. Трансляція програми велася на YouTube-каналі Shuster online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Коментуючи гучне рішення Конституційного Суду, депутатка сказала: "Те, що ми бачимо зараз, – це проблема юрисдикції в Україні, це очевидно".

Вона зазначила, що в Європейському Союзі бачать "недостатню реформу в судовому секторі" країни.

З іншого боку, в Євросоюзі "визнають і підтримують зобов'язання України рухатися шляхом демократизації". Як сказала Віола фон Крамон-Таубадель, це той шлях, який веде до євроінтеграції.

Вона додала, що питання в тому, чи готова країна виконувати ті зобов'язання, які передбачено угодою про асоціацію з ЄС. Зокрема, політикиня вказала на надання державі безвізу.

"Безвізовий режим встановлюється у відповідь на виконання деяких зобов'язань, і одне з них – це боротьба проти корупції. Це один із наріжних каменів, це те, про що просив Європейський Союз уряд України", – сказала євродепутатка.

За її словами, на прикладі останнього рішення КСУ в Європі "бачать, що деякі речі в Україні не працюють".

"Ми бачимо, що існує конфлікт інтересів у Конституційному Суді", – зауважила Віола фон Крамон-Таубадель.

Вона продовжила, що Європейські країни очікують, що в Україні проведуть розслідування і тих суддів, які задіяні в неправомірних діях, буде звільнено.

"Але все це вимагає дотримання верховенства права", – зазначила німецька політикиня.

ЄС також турбує те, які інтереси стоять за цими суддями КСУ. За словами депутатки, "безумовно, відчувається вплив олігархів і Кремля".

"Вони утримують судові установи. Цю ситуацію потрібно виправити", – сказала вона, додавши, що конституційну кризу можна розв'язати за допомогою політичного консенсусу.

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