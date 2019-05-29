Скандал з Богданом: Верховний суд зробив заяву про призначення Зеленського

Верховний суд відмовився відкривати провадження за позовом про неправомірність призначення Андрія Богдана главою Адміністрації президента.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Суду в Facebook, де вказано, що позов є необгрунтованим і право на оскарження призначення Богдана має тільки сам Богдан або особа, прав, свобод та інтересів якої це призначення безпосередньо стосується.

"Оскільки позивач не є учасником (суб'єктом) правовідносин за призначенням А. Богдана главою Адміністрації президента України, то такий указ не породжує для позивача права на захист, тобто права на звернення з цим позовом", - сказано в повідомленні.

"Згідно з п.1 ч.1 ст.170 Кодексу про адміністративне судочинство України, суддя відмовляє у відкритті провадження в адміністративній справі, якщо позов не підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства", - заявили в суді.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив свого радника з юридичних питань Андрія Богдана главою Адміністрації президента 21 травня.

Володимир Зеленський і Андрій Богдан Гордон

Як повідомляв OBOZREVATEL, сам Андрій Богдан заявив, що потрапив під закон про люстрацію "абсолютно несправедливо", а посаду глави Адміністрації президента вивели з нього.

У свою чергу заступник глави АП Руслан Рябошапка заявив, що президент України Володимир Зеленський звільнить Богдана з посади глави Адміністрації президента, якщо Конституційний суд визнає, що закон про люстрацію відповідає Конституції.

Він заявив, що закон про очищення влади "неякісний і суперечить Конституції". За словами Рябошапки, президент не може застосовувати закон, який "суперечить принципу верховенства права".

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