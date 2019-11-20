Скандал із прослуховуванням ДБР: Рябошапка заплутався у версіях

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заплутався у власних оцінках скандалу із записами його розмов із директором ДБР Романом Трубою. Вони підтверджують втручання влади в хід слідчих дій.

Під час спільного брифінгу з Трубою 20 листопада Рябошапка досить розпливчасто відповів на питання про резонансну справу зі злитими в мережу аудіозаписами (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Більше того, на питання про те, чи його голос звучить на них, генпрокурор промовчав. У цей момент модераторка різко передала слово Трубі. Потім він усе ж почав говорити на незручну тему.

"Я не політик, а генпрокурор, людина, яка ухвалює рішення відповідно до кримінально-процесуального законодавства або кримінального. Тому я буду діяти в рамках цих двох законів. Яким чином записи можуть перевірятися? Щоб їх перевірити, принаймні треба відповідні процедури. Повинні бути джерела, на які були здійснені ці записи. Якщо немає оригіналів, то що ми можемо перевіряти?" – сказав Рябошапка.

"Публікацій може бути досить, але що саме перевіряти? Немає оригіналів записів, обладнання, на яке були зроблені ці записи. Немає можливості перевірити справжність цих записів. Усе тільки в Telegram-каналі", – додав генпрокурор.

Через деякий час він усе ж допустив можливість перевірки гучних аудіороликів, однак спростував можливість зняття з посад глави Офісу президента Андрія Богдана, який чинить тиск на слідчі органи, і голови ДБР Романа Труби через скандал.

Руслан Рябошапка ТСН

"Я не збираюся впливати на президента і рекомендувати йому кого-небудь звільняти. Що стосується керівника ДБР, це взагалі не повноваження президента України. Давайте не будемо змішувати повноваження глави держави і генпрокурора", – відрізав Рябошапка.

Також йому довелося відповісти на питання журналістів з приводу одного з епізодів злитих записів. Йдеться про вказівку призупинити обшуки в Дніпровській міській раді та вплив на Вищу раду правосуддя.

"Я точно не давав вказівок зупиняти обшуки в Дніпровській міськраді. Роман Михайлович (Труба. – Ред) може це підтвердити, тим більше про Вищу раду правосуддя. А що саме ви маєте на увазі? Там же обшуків не було", – поспішив завершити дискусію Рябошапка.

Нагадаємо, що в анонімному Telegram-каналі "Трубу прорвало" опублікували резонансні записи прослушки розмов Труби. За інформацією журналіста Юрія Бутусова, вони зачіпають одразу кілька важливих епізодів:

Роман Труба за дзвінком і СМС-ками від генерального прокурора Руслана Рябошапки і глави Офісу президента Андрія Богдана дає команди і призупиняє на час візиту місії МВФ обшуки у Дніпровській міськраді, ПриватБанку та НБУ.

Справи проти Порошенка, які веде ДБР, керуються ОП і контролюються особисто Богданом.

19 вересня, за словами Труби, президент дав йому завдання щодо порушення справ проти конкретних державних структур і галузей, тоді він працюватиме після 31 грудня.

Директор НАБУ Артем Ситник телефонує Трубі й повідомляє, що на скандальних записах розмов у кабінеті судді Вовка фігурують заступники Труби.

Проєкт підозри колишній в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун Труба, за його словами, возив особисто президенту.

Голова компанії-виробника спальних мішків для Міноборони Михайло Немировський обговорював із Трубою хід розслідування щодо закупівель в армії, щоб уникнути свого втрапляння у скандал.

Крім того, Бутусов підтвердив, що обшуки у міській раді Дніпра, які проводилися на початку вересня, курувалися головою Офісу президента Андрієм Богданом і генпрокурором Русланом Рябошапкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також на брифінгу Рябошапка підтвердив, що народний депутат від фракції "Слуга народу" Роман Іванісов має погашену судимість за зґвалтування неповнолітньої.

Крім того, він розповів, що колишній міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський оголошений у розшук, через що і закрито справу.

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