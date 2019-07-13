Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Скандал із призначенням глави Одеської ОДА: Зеленський анонсував рішення

5.6т Читати матеріал російською

Кандидатуру нового голови Одеської ОДА визначатимуть на відкритому конкурсі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Одеську область, повідомляє Офіс глави держави.

"Ми мали дуже хороший експеримент у Львівській області. І не можемо ризикувати в Одесі. Ми проведемо конкурс. Дуже відповідальна місія. Не хочемо вас, одесити, підвести", – сказав президент.

Новини
"Ви нас за ідіотів тримаєте?" Зеленський публічно "обезголовив" ДФС. Відео

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Офіс президента

Нагадаємо, раніше журналісти заявили, що кандидат на пост глави Одеської ОДА Андрій Андрейчик пов'язаний з головою партії "Родина", сепаратистом-утікачем Ігорем Марковим. Правда, Зеленський заперечує цю інформацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Одеса
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
5
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Weaver Mickey
Weaver Mickey
Почніть заробляти з Google $ 7385- $ 8726 на тиждень для роботи в мережі з вашого будинку протягом 2-3 годин на день. Отримуйте регулярні платежі щотижня. Все, що вам потрібно, це комп'ютер, підключення до Інтернету і трoохи вільного часу. Це було вірно і повністю змінило моє життя. Це те, що я роблю ...... ⇛⇛⇛⇛⇛⇛ w­w­w.W­e­b­JOB­9­9­.­COM
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Сало Уронили
Сало Уронили
даешь галстукоеда
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel