Скандал із призначенням глави Одеської ОДА: Зеленський анонсував рішення

Кандидатуру нового голови Одеської ОДА визначатимуть на відкритому конкурсі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Одеську область, повідомляє Офіс глави держави.

"Ми мали дуже хороший експеримент у Львівській області. І не можемо ризикувати в Одесі. Ми проведемо конкурс. Дуже відповідальна місія. Не хочемо вас, одесити, підвести", – сказав президент.

Володимир Зеленський Офіс президента

Нагадаємо, раніше журналісти заявили, що кандидат на пост глави Одеської ОДА Андрій Андрейчик пов'язаний з головою партії "Родина", сепаратистом-утікачем Ігорем Марковим. Правда, Зеленський заперечує цю інформацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

26 червня Кабмін підтримав призначення на посади 8 нових глав обласних державних адміністрацій, які напередодні запропонував уряду президент Володимир Зеленський. Серед імен значиться і Андрій Андрейчик.

У той же день в Одесі пройшов мітинг проти призначення Андрейчикова. У будівлі облдержадміністрації зібралися кілька десятків людей з плакатами: "Ні "хлопчикові" Маркова!".

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