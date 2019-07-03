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Вибори до Верховної Ради України 2019

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"Скандал і нагнути Україну на гроші": ЦВК пообіцяла скасувати реєстрацію Шарія, той вибухнув погрозами

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Центральна виборча комісія може переглянути і скасувати рішення про реєстрацію ексглави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва і одіозного блогера Анатолія Шарія кандидатами в народні депутати.

Як повідомила на своїй сторінці в Facebook секретар ЦВК Наталія Бернацька, для перегляду рішення потрібні додаткові докази від правоохоронних органів про те, що ні один, ні інший 5 років не були в Україні.

"Сьогодні ЦВК змушена була виконати рішення Верховного Суду, яким були знищені всі наші доводи, щоб не допустити зриву виборів, до яких залишилося 19 днів і друк бюлетенів. Я відповідально заявляю: якщо будь-який з державних органів найближчим часом надасть ЦВК хоч один доказ проживання цих осіб за останні 5 років за межами України, я особисто внесу постанову про скасування їх реєстрації", - написала вона.

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Анатолій Шарій

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При цьому в коментарях сам Шарий вибухнув погрозами:

"У випадку свавілля, нам залишиться тільки прорахувати компенсацію, яку ми хочемо отримати через ЄСПЛ і через півроку з компенсацією я все одно зайду до Верховної Ради. Жодного доказу у них не буде просто тому, що їх немає. Значить, в гіршому випадку вони спробують щось вигадати в стилі "як колись говорив Шарій". І, порушивши всі можливі закони, прогнутися під вулицю. Окей, схема буде проста: ЄСПЛ - скандал в європейській пресі (а це ми вміємо) - нагіб держави - гроші - Рада. Я навіть і бровою не поведу. Налякали", - написав він.

"Скандал і нагнути Україну на гроші": ЦВК пообіцяла скасувати реєстрацію Шарія, той вибухнув погрозами

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Анатолій Шарій
Місце
Україна
Тег
ЦВК
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Молодец Шарий. Нагибает кастрюлеголовых по полной. У тех аж извилина под кастрюлей выпрямляется
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Пигин Макс
Пигин Макс
Кто-то очень боится... А в целом, Украина - свободная страна!
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