"Скандал і нагнути Україну на гроші": ЦВК пообіцяла скасувати реєстрацію Шарія, той вибухнув погрозами

Центральна виборча комісія може переглянути і скасувати рішення про реєстрацію ексглави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва і одіозного блогера Анатолія Шарія кандидатами в народні депутати.

Як повідомила на своїй сторінці в Facebook секретар ЦВК Наталія Бернацька, для перегляду рішення потрібні додаткові докази від правоохоронних органів про те, що ні один, ні інший 5 років не були в Україні.

"Сьогодні ЦВК змушена була виконати рішення Верховного Суду, яким були знищені всі наші доводи, щоб не допустити зриву виборів, до яких залишилося 19 днів і друк бюлетенів. Я відповідально заявляю: якщо будь-який з державних органів найближчим часом надасть ЦВК хоч один доказ проживання цих осіб за останні 5 років за межами України, я особисто внесу постанову про скасування їх реєстрації", - написала вона.

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Анатолій Шарій strana.ua

При цьому в коментарях сам Шарий вибухнув погрозами:

"У випадку свавілля, нам залишиться тільки прорахувати компенсацію, яку ми хочемо отримати через ЄСПЛ і через півроку з компенсацією я все одно зайду до Верховної Ради. Жодного доказу у них не буде просто тому, що їх немає. Значить, в гіршому випадку вони спробують щось вигадати в стилі "як колись говорив Шарій". І, порушивши всі можливі закони, прогнутися під вулицю. Окей, схема буде проста: ЄСПЛ - скандал в європейській пресі (а це ми вміємо) - нагіб держави - гроші - Рада. Я навіть і бровою не поведу. Налякали", - написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ЦВК ухвалила рішення зареєструвати на позачергові вибори до Верховної Ради блогера Анатолія Шарія, який йде в парламент під №1 в політсилі "Партія Шарія".

Українці збунтувалися через рішення ЦВК і закликали до нового Майдану.

2 липня в центрі Києва спалахнули масові протести проти походу Шарія в Раду.

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