Колишній радник секретаря РНБО, креативний продюсер студії "Квартал 95" Сергій Сивохо заявив, що головною проблемою є не військове вторгнення Росії до Криму і на Донбас, а "війна в головах українців".

Скандальна думка пролунала в інтерв'ю для програми головної редакторки сайту "Гордон" Олесі Бацман (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У мене немає бажання закінчувати війну в голові Володимира Путіна. Я хочу закінчити війну в головах жителів України", – сказав він, відповідаючи на запитання журналістки про те, чому озвучив таке формулювання, коли був призначений радником РНБО.

Сивохо і Путін

Зі свого боку Бацман уточнила у Сивохи, чи замислювався він про те, що війна триватиме доти, доки президент РФ Володимир Путін не виведе свої війська і не звільнить тимчасово окуповані території.

"Зустрічне запитання: Путін забирає війська, віддає території. Ви вважаєте, що ніякого конфлікту не існує в головах між жителями тієї території і цієї території? Ви вважаєте, що все гаразд? Під гнітом пропаганди всі ці шість років, як з того, так і з цього боку, невже ви не вважаєте, що їм потрібно буде якось навести лад у голові і якось жити одне з одним?" – відповів запитанням на запитання ексрадник РНБО.

Пізніше у програмі він спробував згладити свою позицію, але знову повторив тезу російської пропаганди про громадянський конфлікт в Україні.

"Конфлікт на Донбасі багатошаровий. Перший шар – це Україна – Росія. Другий шар – це Росія і так званий колективний Захід. І нікуди не подітися – це підштовхувані до конфлікту сили Україна – Україна. З того і з цього боку. Тому що ми маємо справу з гібридною війною. Один з її методів – це ініціація країною-агресоркою конфлікту і підтримування його", – наголосив Сивохо.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram