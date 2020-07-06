Готовий натиснути на Зеленського: Сивохо назвав два кроки до миру на Донбасі

Ексрадник секретаря РНБО Сергій Сивохо заявив, що готовий натиснути на президента України Володимира Зеленського щодо питань Донбасу, якщо це "дасть результат".

Про це Сивохо заявив в інтерв'ю виданню "Страна", відповідаючи на запитання, чи готовий він на такий крок незважаючи на дружбу з президентом.

Для миру на Донбасі, на думку Сивохо, Зеленський "повинен не боятися втілювати в життя те, що він обіцяв". "Я, наприклад, залишаюся в дискурсі передвиборних обіцянок президента", – сказав колишній радник.

Другим кроком він назвав відновлення законності. "А третє – занадто багато... Бачу прямо зараз тільки ці два фактори", – відповів Сивохо.

"Але ще що хочу сказати. Багато хто в Україні вважає, що війна – це проблема тільки Донбасу і його жителів, а їх вона не стосується. Але це не так. Поки не закінчиться війна, просування вперед в Україні не буде. Жодного. Ні в економіці, ні в міжнародному становищі, ні в чому іншому. Поки у нас війна – у нас все погано. Війну треба закінчувати", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Сергій Сивохо заявив: пропуск людей на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" в Донецькій області міг бути зупинений із метою помсти окупантів владі України.