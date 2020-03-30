Сивоха звільнили з РНБО

ергій Сивохо був звільнений з посади радника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Про це пише "Детектор медіа", яке отримало офіційну відповідь від апарату РНБО.
"Станом на 24 березня 2020 року (дата направлення запиту. – Ред.) Сивохо не є радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах. Також інформуємо, що Ткаченко Максим Миколайович станом на 24.03.2020 не обіймає посаду радника секретаря РНБО Україна на громадських засадах", – йдеться у повідомленні.
Звільнено Сергія Сивоха
Facebook Єфрем Лукацький
Причини звільнення в РНБО не назвали.
Нагадаємо, що 12 березня під час презентації Національної платформи єдності і примирення, яку представив радник секретаря СНБР Сергій Сивохо, трапилася бійка.
Пізніше правоохоронці затримали націоналістів, які влаштували бійку з Сивохом у КВЦ "Парковий" в Києві.
Після події Сивохо звинуватив націоналістів, які влаштували з ним бійку, в розпалюванні війни.
Пізніше Сивохо опублікував відео з презентації Національної платформи єдності і примирення, яка відбулася 12 березня.
Скандали з Сивохом
У мережі розгорілася суперечка навколо спільного візиту Сивоха і колишнього члена фракції Партії регіонів, депутата Верховної Ради VIII скликання від "Опозиційного блоку" Тетяни Бахтєєвої на Донбас.
Сивохо заявив про необхідність "виправляти помилки, прощати і просити прощення" у жителів окупованого Донбасу, чим розлютив українців.
Ще Сивохо розлютив українців своїм постом, в якому запропонував повернути ментально в Україну жителів Донбасу.
При цьому він заявляв, що мир неминучий в Україні, а протилежного хоче лише войовнича меншість.
Також Сивохо закликав українську владу вибачитися перед Донбасом.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Офіцер запасу, волонтер, журналіст і блогер Мирослав Гай заявив, що, організовуючи презентацію Національної платформи примирення та єдності в період оголошеного в країні карантину, Сивохо наражає на небезпеку зараження коронавірусом Covid-19 її учасників.
Користувачі мережі висміяли сутичку радника секретаря РНБО Сергія Сивоха із представниками "Азова" і "Нацкорпуса".
Депутати партії "Слуга народу" звернулися до секретаря РНБО Олексію Данілова з проханням звільнити його радника Сергія Сивоха.
25 березня у Києві під Офісом президента України від 25 березня люди влаштували нечисленний мітинг, де також вимагали звільнити Сивоха.
Нагадаємо, 11 березня Сивохо назвав війну, розв'язану Росією на Донбасі, внутрішнім конфліктом України. За його словами, через це нашу країну не приймуть у НАТО.
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