Сивоха звільнили з РНБО

ергій Сивохо був звільнений з посади радника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Про це пише "Детектор медіа", яке отримало офіційну відповідь від апарату РНБО.

"Станом на 24 березня 2020 року (дата направлення запиту. – Ред.) Сивохо не є радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах. Також інформуємо, що Ткаченко Максим Миколайович станом на 24.03.2020 не обіймає посаду радника секретаря РНБО Україна на громадських засадах", – йдеться у повідомленні.

Звільнено Сергія Сивоха Facebook Єфрем Лукацький

Причини звільнення в РНБО не назвали.

Нагадаємо, що 12 березня під час презентації Національної платформи єдності і примирення, яку представив радник секретаря СНБР Сергій Сивохо, трапилася бійка.

Пізніше правоохоронці затримали націоналістів, які влаштували бійку з Сивохом у КВЦ "Парковий" в Києві.

Після події Сивохо звинуватив націоналістів, які влаштували з ним бійку, в розпалюванні війни.

Пізніше Сивохо опублікував відео з презентації Національної платформи єдності і примирення, яка відбулася 12 березня.

Скандали з Сивохом

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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