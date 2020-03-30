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30 березня • оновлено в 14:38
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Сивоха звільнили з РНБО

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ергій Сивохо був звільнений з посади радника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Про це пише "Детектор медіа", яке отримало офіційну відповідь від апарату РНБО.

"Станом на 24 березня 2020 року (дата направлення запиту. – Ред.) Сивохо не є радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах. Також інформуємо, що Ткаченко Максим Миколайович станом на 24.03.2020 не обіймає посаду радника секретаря РНБО Україна на громадських засадах", – йдеться у повідомленні.

Звільнено Сергія Сивоха

Звільнено Сергія Сивоха

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Причини звільнення в РНБО не назвали.

Нагадаємо, що 12 березня під час презентації Національної платформи єдності і примирення, яку представив радник секретаря СНБР Сергій Сивохо, трапилася бійка.

Пізніше правоохоронці затримали націоналістів, які влаштували бійку з Сивохом у КВЦ "Парковий" в Києві.

Після події Сивохо звинуватив націоналістів, які влаштували з ним бійку, в розпалюванні війни.

Пізніше Сивохо опублікував відео з презентації Національної платформи єдності і примирення, яка відбулася 12 березня.

Скандали з Сивохом

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Сергій Сивохо
Місце
Україна
Тег
РНБО
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
С формулировкой: Недостаточно упорот. Недомайданулся.
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Эх! Сбили алкоголика на взлете карьеры! А как начинал?!
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Наконец)то выкинули этого сивого хрена
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