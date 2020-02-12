Ситник назвав умови своєї відставки

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що добровільно піде у відставку, але за однієї умови.
В інтерв'ю LIGA.net він сказав, що його місія поки не виконана, тому залишати свою посаду він поки не збирається.
Директор НАБУ Артем Ситник
Укрінформ
"Я піду тоді, коли усвідомлюю, що виконав свою місію. На сьогоднішній день вона не виконана", – сказав директор НАБУ.
Він додав, що "дії опонентів" мотивують його. "Є розуміння, що ми на правильному шляху", – зазначив Ситник.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення директора НАБУ Артема Ситника. Документ 11 лютого був переданий на розгляд профільного комітету.
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти директора Національного антикорупційного бюро через незадекларованого відпочинку.
6 вересня 2019 року Сарненський суд Рівненської області визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області. Той кілька років поспіль за рахунок одного з бізнесменів відпочивав на елітному курорті.
У грудні минулого року Ситника внесли до реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
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