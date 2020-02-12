Ситник назвав умови своєї відставки

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що добровільно піде у відставку, але за однієї умови.

В інтерв'ю LIGA.net він сказав, що його місія поки не виконана, тому залишати свою посаду він поки не збирається.

Директор НАБУ Артем Ситник Укрінформ

"Я піду тоді, коли усвідомлюю, що виконав свою місію. На сьогоднішній день вона не виконана", – сказав директор НАБУ.

Він додав, що "дії опонентів" мотивують його. "Є розуміння, що ми на правильному шляху", – зазначив Ситник.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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