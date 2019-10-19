Головна Новини
19 жовтня • оновлено в 19:57
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Партія "Самопоміч" отримала нового главу: хто замінив Садового

542 Читати матеріал російською

Нової главою партії "Самопоміч" у суботу, 19 жовтня, стала колишня віце-спікерка Верховної Ради VIII скликання Оксана Сироїд.

Рішення було прийнято на двадцятому з'їзді партії в Києві, повідомляє прес-служба політсили.

За обрання Сироїд проголосували 127 делегатів з'їзду, 3 утрималися. У порядку денному також було затвердження стратегії на 2020 рік, зокрема – на участь у місцевих виборах.

Новини
Садовий не буде головою "Самопомочі": що трапилося

"Наша мета дуже чітка – повернутися в центр прийняття рішень в українській політиці", – заявила на з'їзді Сироїд.

Вона додала, що покладає великі надії на майбутні місцеві вибори. "Йдучи на вибори, ми запропонуємо стратегію розвитку великих міст і обласних центрів, а також стратегію розвитку ОТГ", – зазначила вона.

Колишній глава "Самопомочі", мер Львова Андрій Садовий надалі залишиться рядовим членом партії.

Відзначимо, партія "Об'єднання "Самопоміч"" була представлена в минулому скликанні парламенту, однак на виборах-2019 не подолала прохідний бар'єр, набравши 0.62% голосів.

Оксана Сироїд і Андрій Садовий

Оксана Сироїд і Андрій Садовий

facebook.com/oksana.syroyid

Як повідомляв OBOZREVATEL, міський голова Львова Андрій Садовий знявся в рекламному ролику серед конопляного поля поблизу Глухова на Сумщині. Так він вирішив прорекламувати вживання конопляного масла і підтримати мера Глухова Мішеля Терещенка, який балотувався від "Самопомочі" на мажоритарному окрузі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Оксана Сироід Андрій Садовий
Місце
Україна
Теги
Самопоміч політика
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel