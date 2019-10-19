Партія "Самопоміч" отримала нового главу: хто замінив Садового

Нової главою партії "Самопоміч" у суботу, 19 жовтня, стала колишня віце-спікерка Верховної Ради VIII скликання Оксана Сироїд.

Рішення було прийнято на двадцятому з'їзді партії в Києві, повідомляє прес-служба політсили.

За обрання Сироїд проголосували 127 делегатів з'їзду, 3 утрималися. У порядку денному також було затвердження стратегії на 2020 рік, зокрема – на участь у місцевих виборах.

"Наша мета дуже чітка – повернутися в центр прийняття рішень в українській політиці", – заявила на з'їзді Сироїд.

Вона додала, що покладає великі надії на майбутні місцеві вибори. "Йдучи на вибори, ми запропонуємо стратегію розвитку великих міст і обласних центрів, а також стратегію розвитку ОТГ", – зазначила вона.

Колишній глава "Самопомочі", мер Львова Андрій Садовий надалі залишиться рядовим членом партії.

Відзначимо, партія "Об'єднання "Самопоміч"" була представлена в минулому скликанні парламенту, однак на виборах-2019 не подолала прохідний бар'єр, набравши 0.62% голосів.

Оксана Сироїд і Андрій Садовий facebook.com/oksana.syroyid

Як повідомляв OBOZREVATEL, міський голова Львова Андрій Садовий знявся в рекламному ролику серед конопляного поля поблизу Глухова на Сумщині. Так він вирішив прорекламувати вживання конопляного масла і підтримати мера Глухова Мішеля Терещенка, який балотувався від "Самопомочі" на мажоритарному окрузі.

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