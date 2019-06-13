Син скандального депутата: спливли підозрілі факти про кандидата від партії Зеленського

У списках партії "Слуга народу" на позачергові парламентські вибори під №111 вказаний син екс-депутата від "Свободи" Ростислав Тістик.

Донедавна 25-річний Тістик не брав активної участі в політиці, проте його близькі родичі були депутатами Львівської міської та обласної рад.

Йдеться про батька Ростислава, Ярослава Тістика, який був депутатом 6-го скликання від партії "Свобода", а також його дядька, Володимира Тістика, депутата від тієї ж партії в Львівській обласній раді.

За даними "Наші гроші.Львів", сім'я Тістиків має бізнес у сфері оренди нерухомості, торгівлі і громадського харчування. У 2013 році одна з фірм сім'ї ТОВ "СВ" незаконно збільшила площу торгово-розважального центру у Львові на вулиці Мазепи, 25 б.

У процесі реконструкції площа зросла з 126,5 до 612,3 кв. м. Незважаючи на таке порушення, депутати Львівської міської ради все ж проголосували за продовження оренди приміщення ще на 10 років.

Володимир Зеленський і Ростислав Тістик

Також Ярослав і Володимир Тістики мають спільні інтереси в будівельній сфері. Так, у липні 2018 їхня юридична компанія "Егідія-Львів" звернулася до міської ради з проханням дати дозвіл на виділення двох земельних ділянок 0,23 га для будівництва багатоповерхівки.

Зазначимо, що кандидат у народні депутати Ростислав Тістик був серед представників команди Зеленського у Львівській області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тусівниця з Києва Ірина Панченко, яка була №73 у партійному списку президентської партії "Слуга народу", дала інтерв'ю після її гучного виключення з політсили.

Крім того, стало відомо, що ведучий телеканалу "1+1" Сергій Іванов відмовився балотуватися на виборах до Верховної Ради від партії "Слуга народу".

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