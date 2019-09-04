"Сигнал еліті": Портников пояснив, чим загрожує зняття недоторканності з нардепів

Скасування депутатської недоторканності в Україні загрожує цілковитою узурпацією влади її єдиним джерелом і перетворенням на копію Росії зразка кінця 90-х років.

Таке попередження озвучив український журналіст, публіцист Віталій Портников у статті для "Букв". Він також підкреслив, що держава впритул наблизилася до скочування в авторитаризм і це практично невідвортньо.

Зняття депутатської недоторканності

"Україна вагітна цим авторитаризмом – і за кого б не проголосували українці на президентських і парламентських виборах 2019 року, вони отримали б авторитаризм. У Януковича не вийшло тільки тому, що він будував не авторитарний, а кримінальний режим, готовий в будь-який зручний момент лягти під Кремль і такий, що не влаштовував нікого. Майдан 2013-2014 років і війна з Росією настільки підірвали самі основи авторитаризму, що ми отримали п'ять років нестійкої анархічної демократії, яка не влаштовувала ні владу, ні суспільство. Але тепер – давай, до побачення!" – вважає журналіст.

За його словами, зараз українська демократія опинилася перед загрозою зникнення, і якщо авторитаризм не вийде витягнути на своїх плечах нинішньому президентові Володимиру Зеленському, то плодами довіри до нього скористається його наступник – справжній авторитарний правитель, імені якого поки не знає український народ, як у 1999 році в Росії не знали імені свого майбутнього беззмінного лідера Володимира Путіна.

"Але це саме він – 1999 рік, він, нарешті прийшов на українську землю. І, до речі, скасування недоторканності – це ще один сигнал еліті, що з плюралізмом інтересів покінчено, що заради заробітку і грабунку потрібно згуртуватися довкола єдиного центру, як це і було в Росії, де створена під Путіна партія "Единство" злилася в екстазі з номенклатурним "Отечеством" і регіональними лідерами з "Всей России" в монструозну "Единую Россию". "Слуга народу" – вже майже "Единая Россия", але ліками від дилетантизму її активу стане саме злиття з більшою частиною попередніх еліт. І все – пастка закриється", – прогнозує Портников.

Він переконаний, що в першу чергу в ній опиниться саме український народ. Оскільки немає нічого простішого, ніж посадити в пастку народ, який хоче не свободи, а справедливості.

Віталій Портников "Гордон"

"Слід ще раз визнати, що Україна, як колишня провінція імперії, знаходиться в уповільненому розвитку стосовно метрополії, а українські Майдани виконують важливу функцію не так прискорювача розвитку країни, скільки рятівника її державності, сприяють тому, щоб розвиток відбувався саме в українських, а не в російських кордонах. Тому Україну ми зберегли – і збережемо, а демократію не вберегли – і навряд чи убережемо, тому що для збереження демократії необхідний суспільний запит на свободу, а не на месію, достаток і посадки", – озвучив свій варіант розвитку подій журналіст.

Підсумовуючи, він підкреслив, що саме тому Україна з кожним днем буде все більше ставатиме схожа на Росію часів раннього Путіна.

"А для розуміння того, що буде з нами далі, доведеться з невпинною увагою стежити за розвитком сусідньої країни. Тому що те, що буде в Росії після Путіна, – те ж саме швидше за все буде і у нас через 15-20 років після російських змін", – резюмував Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній представник України у Тристоронній контактній групі в Мінську Роман Безсмертний вважає, що спроба Зеленського узурпувати владу може закінчитися повторенням шляху Януковича. Адже зовсім скоро народ почне покладати відповідальність за всі провали або нездійснені надії особистого на нього.

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