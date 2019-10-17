"Сидить, мучиться, нудьгує!" Юзика підловили у Раді на роздачі квитків на "95 квартал". Фотофакт

Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Корявченков роздавав у Верховній Раді квитки на концерт "Вечірнього кварталу".

Фото колишнього актора актор студії "Квартал 95", відомого як "Юзик", зробило видання 1News.

На знімках показано, як Корявченков передає квитки на концерт низці народних депутатів. Водночас у руках "Юзика" була ціла пачка квитків на концерт, який відбувся того ж дня, 16 жовтня, о 19:00 у Палаці "Україна".

Даний інцидент бурхливо обговорювали у мережі. Так, співачка Анастасія Приходько у Facebook присоромила нардепа.

"Якщо тобі нема чого робити, мій друже, якщо ти від життя свого втомився, тут завжди запалює наш вечірній квартал. Ну, хіба так можна?" – написала вона.

Юрій Корявченков у Раді 1News

Юрій Корявченков у Раді 1News

Квитки на "Вечірній Квартал" 1News

Журналіст Євген Агарков у мережі зазначив, що ціна таких квитків доходить до 3500 гривень.

"Робота у Раді "кипить". Квитків ціла пачка, ціна одного іноді варіюється до 3500 гривень. Далі виникає логічне запитання: що означає ця роздача? Блат? Хабар? Заохочення? Розплата? Колись у стрічці прочитав: Можна вивести хлопчиків з 95-го кварталу, але 95 квартал із хлопчиків – ніколи", – зазначив він.

Користувачі мережі були обурені, у коментарях зазначили, що ВР перетворюється на "Квартал".

"Чому тут дивуватися? 95 квартал у Раді. Можливо, скоро в кулуарах поставлять лоток із квитками на концерти, якщо у сесійній залі заборонять", "Хто візьме квитків пачку", "І навіщо у Раду? Сидить, мучиться, нудьгує", " У робочий час мабуть більше нема чим зайнятися", "Знову бариги при владі?" – обурювалися у мережі.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від "Опозиційною платформи – За життя" Ілля Ківа попався на "рукоблудстві" у залі Верховної Ради.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал