"Сиділи та гиготіли в першому ряду": у скандалі з хором Верьовки трапився новий поворот

Ті, хто найбільше критикував народний хор імені Григорія Верьовки за скандальний номер про підпал будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої, нібито самі дивилися його з перших рядів в палаці "Україна" й сміялися.

Про це в інтерв'ю "Сегодня" заявив прем'єр Національної опери України Віктор Іщук. Він стверджує, що ці люди були відвідувачами шоу "Кварталу 95" і роздули скандал на хвилі хайпу.

Крім того, танцюрист порадив суспільству насамперед визначитися, чим для українців є хор Верьовки.

Хор імені Верьовки Укрінформ

"Скажіть, до чого тут артисти? Їм керівництво наказало о такій-то годині бути в палаці "Україна". Взагалі, нам потрібно визначитися: чим для нас є хор Верьовки? Якщо це національне надбання, то давайте не будемо змішувати їх з брудом. Я вам так скажу: ті, хто більше за всіх кричав, сиділи там в першому ряду. Спершу погиготіли, а потім почали роздувати скандал", – обурився Іщук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

гумористи студії "Квартал 95" в одному з випусків "Вечірнього кварталу" висміяли підпал будинку ексголови Національного банку України Валерії Гонтаревої.

Разом з хором імені Верьовки вони виконали кавер на пісню "Горіла сосна, палала", замінивши слова на "Горіла хата, палала".

На скандал, що спалахнув, відреагувала і сама Гонтарева. Вона заявила, що насміхатися над людських горем – соромно, і це неможливо уявити в цивілізованому суспільстві.

Журналістка Соня Кошкіна повідомила, що президент України Володимир Зеленський може бути причетний до скандального номеру "Кварталу 95".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся