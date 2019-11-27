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29 листопада • оновлено в 12:05
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"Сиділи та гиготіли в першому ряду": у скандалі з хором Верьовки трапився новий поворот

49т
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Ті, хто найбільше критикував народний хор імені Григорія Верьовки за скандальний номер про підпал будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої, нібито самі дивилися його з перших рядів в палаці "Україна" й сміялися.

Про це в інтерв'ю "Сегодня" заявив прем'єр Національної опери України Віктор Іщук. Він стверджує, що ці люди були відвідувачами шоу "Кварталу 95" і роздули скандал на хвилі хайпу.

Крім того, танцюрист порадив суспільству насамперед визначитися, чим для українців є хор Верьовки.

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Хор імені Верьовки

Хор імені Верьовки

Укрінформ

"Скажіть, до чого тут артисти? Їм керівництво наказало о такій-то годині бути в палаці "Україна". Взагалі, нам потрібно визначитися: чим для нас є хор Верьовки? Якщо це національне надбання, то давайте не будемо змішувати їх з брудом. Я вам так скажу: ті, хто більше за всіх кричав, сиділи там в першому ряду. Спершу погиготіли, а потім почали роздувати скандал", – обурився Іщук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Україна
Теги
Хор Верьовки Квартал 95
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Сухов Гена
Сухов Гена
А почему я должен жалеть бедную гонтареву ,а не богатых людей Донбасса потерявших дома ?
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2
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Gorobec Sana
Gorobec Sana
ТО хай би сказав прізвища тих хто сидів і гиготів а потім критикував найбільше. Бо інакше це просто голі слова в своє виправдання.
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4
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Они сами смешали себя с грязью.
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