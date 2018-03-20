Сиділи і сміялися: у "кнопкодава"-чемпіона Ради трапився рецидив

Народного депутата від групи "Партія "Відродження" Антона Яценка викрили в неперсональному голосуванні за шістьох колег.

"У кнопкодава-рецидивіста з партії "Відродження" Антона Яценка з'явилися "вболівальники" у Верховній Раді. Під час голосування Яценка за шістьох - йому в сесійній залі кричали "Антон! Антон! Давай, Антон!" - повідомляє громадянський рух "Чесно" на своїй сторінці в Facebook.

Відзначається, що депутати з інших фракцій, зокрема з "Народного фронту", бачили порушення, але сиділи і сміялися.

Порушення Яценком Конституції України (ст. 84) у черговий раз відбулося під час голосування за повернення до розгляду проекту Закону про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (щодо середньострокового бюджетного планування) (№8099).

За словами нардепа, він порушує Конституцію "під добру справу".

Як писав "Обозреватель", Яценко встановив новий рекорд у Верховній Раді VIII скликання - займався "кнопкодавством" три рази в 6 місцях.

До цього Яценка викрили в неперсональному голосуванні за п'ятьох колег, а ще раніше - Яценко сам голосував за чотирьох депутатів.