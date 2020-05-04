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4 травня • оновлено в 22:59
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"Швидко не буде": посол розкритикував консультативну раду з ОРДЛО

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Консультативна рада з ОРДЛО, що викликла скандал серед політикуму, не допоможе швидко закінчити війну з Росією.

Про це в інтерв'ю "Главкому" заявив надзвичайний і повноважний посол Валерій Чалий. За його словами, швидко закінчити війну за допомогою переговорів не вийде, так як вона буде тривати до тих пір, поки в Кремлі не зміниться влада. Посол упевнений, що створення консультативної ради з ОРДЛО ні до чого не приведе, а для завершення війни потрібно покладатися на сильну армію, союзників і постійний тиск на Росію.

"Тому єдино правильна позиція – тримати оборону в дипломатичних переговорах і на лінії зіткнення. Зараз не час простих рішень. Якщо хтось, навіть найвище керівництво країни вам скаже, що все владнається швидко – не вірте. Швидко не буде. Тому що ключ знаходиться в Кремлі. І поки там яструби мають перевагу – війна з Росією триватиме", – заявив посол.

При цьому Чалий зазначив, що деякі представники нинішньої влади знаходяться під впливом російського наративу перекладу війни у внутрішній конфлікт, а односторонні компроміси в переговорах можуть привести до капітуляції Украни.

Валерій Чалий

Валерій Чалий

voanews.com

"Ми так достеменно і не знаємо, які інтереси мають люди з оточення президента. Тут відповідальність на одній людині – на президентові Зеленському. В будь-якому разі, односторонні, так звані, компроміси неодмінно приведуть до капітуляції України", – заявив він.

За його словами, пріоритетне завдання – якраз таки не дати Росії перевести конфлікт з російсько-українського на внутрішньоукраїнський, а також домогтися виконання пункту №1 в Мінських домовленостях – припинення огння.

"Припинення вогню так і не відбулося. За великим рахунком, Мінські домовленості всі ці роки не виконувались. У першу чергу Росією. Водночас, ці домовленості мають певну вагу, оскільки вони прив’язані до санкцій і чітко демонструють, як Росія порушує свої обіцянки. Як можна рухатись далі, якщо не виконується базове питання Мінських домовленостей?", - сказав посол.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр реінтеграції і представник України в ТКГ Олексій Резніков заявив, що в форматі Консультативної ради з ОРДЛО, що викликав скандал серед політикуму, переговори з терористами вестися не будуть.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Валерій Чалий
Місце
Україна
Теги
війна Росія - країна-агресор
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Комментарии на сайте не модерированы
Wick John
Wick John
Если воюете с Россией то начните стрелять по её территории или пойти "освобождать" Крым
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