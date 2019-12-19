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19 грудня • оновлено в 20:47
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Штрафи і позбавлення волі: Рада дозволила карати за незаконний видобуток і купівлю бурштину

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У четвер, 19 грудня, Верховна Рада 279 голосами ухвалила законопроєкт про видобуток бурштину в Україні.

Відповідно до нього, Кримінальний Кодекс доповнюється статтею 240, згідно з якою незаконний видобуток, збут, придбання і перевезення бурштину караються штрафом від 3 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів, а саме від 5,1 тис. до 17 тис. гривень.

Також стаття має на увазі обмеження свободи на термін від 2 до 3 років або позбавлення волі на той самий строк із конфіскацією майна.

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Видобуток бурштину в Україні

Видобуток бурштину в Україні

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При здійсненні тих же дій повторно або в особливо великих розмірах позбавлення волі збільшується до 4-7 років із конфіскацією майна. При цьому, якщо дія скоєна посадовою особою, термін становить 5-8 років із конфіскацією.

Відповідний закон вводить також можливість забронювати земельну ділянку для потреб надрокористування до початку проведення аукціону або конкурсу, а також дозвіл на розвідку з правом видобутку терміном на 5 років на ділянки до 10 га з визначенням початкової вартості продажу на аукціоні.

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Автор
Марина Погорілко
Тема
бурштинові війни
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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