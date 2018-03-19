"Шокує все суспільство": в Раді покажуть гучне відео про Савченко

Верховна Рада в четвер, 22 березня, розгляне подання на зняття недоторканності, затримання і арешт позафракційного народного депутата Надії Савченко.

"В середу буде розглядатися питання в Комітеті. Генпрокурор буде в четвер", - заявила представник президента в парламенті Ірина Луценко, повідомила прес-служба Блоку Петра Порошенка.

Луценко анонсувала демонстрацію на засіданні Ради відео про Савченко.

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"Фракція БПП буде голосувати за всі три позиції - зняття недоторканності, арешт і затримання. Відео, яке ви побачите на засіданні, шокує все суспільство", - зазначила Луценко.

Як повідомляв "Обозреватель", Савченкопідозрюють у співучасті і організації підготовки держперевороту в Україні у справі глави Центру звільнення полонених Володимира Рубана.

15 березня Савченко прийшла на допит в СБУ.

В цей же день Верховна Рада проголосувала за її виключення з парламентського комітету з національної безпеки і оборони України.

Генпрокурор Юрій Луценко вніс в Раду подання на зняття недоторканності з Савченко. Луценко заявив, що у ГПУ є незаперечні докази того, що Савченко особисто "планувала, вербувала і давала вказівки" для здійснення теракту в сесійній залі парламенту.