Шмигаль скликав екстрене засідання Кабміну через коронавірус: з'явилася повістка

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зібрав позачергове засідання уряду через ситуацію з коронавірусом в Україні.

Як повідомляє пресслужба глави Кабміну, закрите засідання почалося о 12:00 в суботу, 14 березня.

"Будуть розглядатися документи з обмеженим доступом, тому навіть без бажання бути відкритими, є процедури, які ми повинні дотримуватися. Відразу хочу відзначити, що будуть прийматися виключно ті ініціативи, які в своїй промові вчора озвучив президент України Володимир Зеленський", – йдеться в повідомленні .

Також був озвучений порядок денний засідання:

закриття на два тижні пунктів пропуску через кордон для регулярного пасажирського сполучення з 17 березня;

припинення в'їзду на територію України іноземців протягом двох тижнів з 16 березня;

закриття на два тижні контрольних пунктів на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями з 16 березня;

фінансування Мінфіном виготовлення не менше 200 тис. тестів для ПЛР-діагностики коронавірусі Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України на передачу МОЗ;

забезпечення індивідуальними засобами захисту медперсоналу, контактних осіб, працівників правоохоронних і органів порятунку, задіяних в протиепідемічних заходах;

стимулювання вітчизняних підприємств для виробництва необхідних засобів для надання допомоги хворим;

виділення коштів МОЗ для закупівлі необхідних засобів медичного призначення для населення;

забезпечення пріоритетного проведення платежів на закупівлю товарів, робіт і послуг, пов'язаних з протидією поширенню COVID-19;

введення в установленому порядку митного оформлення протягом однієї доби вантажів з гуманітарною допомогою, що надходять в Україну, пов'язану з організацією боротьби з COVID-19.

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