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14 березня • оновлено в 12:17
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Шмигаль скликав екстрене засідання Кабміну через коронавірус: з'явилася повістка

1.5т
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зібрав позачергове засідання уряду через ситуацію з коронавірусом в Україні.

Як повідомляє пресслужба глави Кабміну, закрите засідання почалося о 12:00 в суботу, 14 березня.

"Будуть розглядатися документи з обмеженим доступом, тому навіть без бажання бути відкритими, є процедури, які ми повинні дотримуватися. Відразу хочу відзначити, що будуть прийматися виключно ті ініціативи, які в своїй промові вчора озвучив президент України Володимир Зеленський", – йдеться в повідомленні .

Також був озвучений порядок денний засідання:

  • закриття на два тижні пунктів пропуску через кордон для регулярного пасажирського сполучення з 17 березня;

  • припинення в'їзду на територію України іноземців протягом двох тижнів з 16 березня;

  • закриття на два тижні контрольних пунктів на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями з 16 березня;

  • фінансування Мінфіном виготовлення не менше 200 тис. тестів для ПЛР-діагностики коронавірусі Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України на передачу МОЗ;

  • забезпечення індивідуальними засобами захисту медперсоналу, контактних осіб, працівників правоохоронних і органів порятунку, задіяних в протиепідемічних заходах;

  • стимулювання вітчизняних підприємств для виробництва необхідних засобів для надання допомоги хворим;

  • виділення коштів МОЗ для закупівлі необхідних засобів медичного призначення для населення;

  • забезпечення пріоритетного проведення платежів на закупівлю товарів, робіт і послуг, пов'язаних з протидією поширенню COVID-19;

  • введення в установленому порядку митного оформлення протягом однієї доби вантажів з гуманітарною допомогою, що надходять в Україну, пов'язану з організацією боротьби з COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
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