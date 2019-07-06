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"Шкодимо нашим громадянам!" В "Слузі народу" зробили несподівану заяву про Крим

27.3тЧитати матеріал російською

Відключаючи воду в окупованому Росією Криму, Україна шкодить своїм же громадянам.

Таку заяву зробив член партії "Слуга народу", експерт в сфері економіки, фінансів і оподаткування Данило Гетманцев, передає ATR.

"Особисто я вважаю, що відключаючи водопостачання окупованих територій, ми шкодимо людям, які є нашими громадянами. Мені здається, що це не той метод, який потрібно використовувати для відновлення контролю за нашими територіями", - заявив він.

"Ми не повинні окремо говорити про Крим, а окремо про Донбас. І ті, і інші території окуповані. Ми, до речі, хочемо створити у Верховній Раді комітет з окупованих територій. Це дуже важливе питання для стратегії розвитку країни", - додав Гетманцев.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, як буде повертати Донбас і Крим.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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Степчин Олег
Степчин Олег
Козел.
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Ин Хозя
Ин Хозя
Они конечно дело говорят гражданам своим вы вредите, но Крымчане сами определились со своим гражданством и давно не считают себя украинцами я бы сказал, никогда! После развала Советского союза, с 1991 года начало крымского референдума 93 процента хотели быть АССР как субъекта Союза ССР, но их мнение проигнорировал алкаш Ельцин, тем самым воля крымского населения, высказанная на референдуме, не была учтена.
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Ин Хозя
Ин Хозя
...но случился майдан гос переворот, у крымчан появился шанс, да и РФ было не против восстановить историческую справедливость, имеем сейчас что имеем!
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bruno jordano
bruno jordano
Тобто в Крим воду бeзплатно,а рeшта украінців хай платять?
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