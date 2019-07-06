"Шкодимо нашим громадянам!" В "Слузі народу" зробили несподівану заяву про Крим

Відключаючи воду в окупованому Росією Криму, Україна шкодить своїм же громадянам.

Таку заяву зробив член партії "Слуга народу", експерт в сфері економіки, фінансів і оподаткування Данило Гетманцев, передає ATR.

"Особисто я вважаю, що відключаючи водопостачання окупованих територій, ми шкодимо людям, які є нашими громадянами. Мені здається, що це не той метод, який потрібно використовувати для відновлення контролю за нашими територіями", - заявив він.

"Ми не повинні окремо говорити про Крим, а окремо про Донбас. І ті, і інші території окуповані. Ми, до речі, хочемо створити у Верховній Раді комітет з окупованих територій. Це дуже важливе питання для стратегії розвитку країни", - додав Гетманцев.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, як буде повертати Донбас і Крим.

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