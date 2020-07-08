Блогер Анатолій Шарій розповів, нібито в Офісі президента України замовили його вбивство.

При цьому він назвав главу держави Володимир Зеленського злочинцем, а до організації його "ліквідації" нібито причетний заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко та його помічник Сергій Малихін. Відеозвернення Шарій опублікував у Facebook.

"Зеленський – злочинець, і тепер це не просто фігура мови. Офіс Президента замовив мою ліквідацію", – написав блогер.

Заяви від Золотухіна в поліцію Скриншот

Заяви від Золотухіна в поліцію Скриншот

У своєму відео Шарій показав написаний від руки текст, нібито із зізнанням про замовне вбивство.

"Ось ця заява була написана кілька годин тому в іспанську поліцію. У ній Олександр Золотухін вказує на те, що він отримав замовлення на політичне вбивство блогера Анатолія Шарія. Замовлення ним отримане, як він вказує, людьми, які мають безпосереднє відношення до Офісу президента України Зеленського", – зазначено на відео.

Розшук Золотухіна Скриншот

Шарій додав, що Олександр Золотухін перебуває в розшуку МВС. При цьому він контактував із Сергієм Малихіним, який міг бути причетний до DOS-атаки на сайт OBOZREVATEL, після серії публікацій про Кирила Тимошенка і скандалу про гуманітарний вантаж із Китаю.

Олександр Золотухін Скриншот

Також блогер опублікував відео, де чоловік, який назвався Золотухіним, розповів, що з ним нібито зв'язався підполковник СБУ, який попросив його організувати вбивство Шарія в Іспанії. За словами Золотухіна, він почав співпрацювати зі спецслужбами Іспанії, щоб викрити замовників.

OBOZREVATEL звернувся до Офісу президента України, щоб отримати офіційний коментар.

Шарій звинуватив ОП в замовленні його ліквідації та вказав на помічника Тимошенка Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти з'ясували, що блогер Анатолій Шарій володіє віллою на морському узбережжі Іспанії.