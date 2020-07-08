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Шарій підтвердив дані про атаку помічника Тимошенка на OBOZREVATEL

Тимур Григоренко
Політика
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Шарій підтвердив дані про атаку помічника Тимошенка на OBOZREVATEL

Кирило Тимошенко і Анатолій Шарій.

Блогер Анатолій Шарій підтвердив дані про DOS-атаку на OBOZREVATEL, до якої може бути причетний заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко та його помічник Сергій Малихін.

Блогер в своєму відеоблозі на YouTube розповів, що кібератака на сайт OBOZREVATEL трапилася після серії публікації про Тимошенка та скандал з гуманітарним вантажем з Китаю.

"Видання OBOZREVATEL і ряд інших почали публікувати розслідування по Кирилу Тимошенку. Зокрема по літаку "Мрія", який нібито був завантажений гуманітарною допомогою з Китаю, а в Україні пізніше товари за завищеними цінами реалізували через торгову мережу "Епіцентр". У всіх розслідуваннях згадувався Тимошенко, а потім на OBOZREVATEL була досконала потужна DOS-атака", – повідомив блогер.

Публікації про Тимошенка на OBOZREVATEL

Публікації про Тимошенка на OBOZREVATEL

Публікації про Тимошенка на сайті OBOZREVATEL

Публікації про Тимошенка на сайті OBOZREVATEL

Шарій додав, що пізніше з'явилася інформація, що організували цю атаку в Офісі президента.

"У мережі назвали ім'я замовника кібер-атак, яким виявився помічник Тимошенка Сергій Малихін. Малихін звертався до "Темного лицаря" по послуги DOS-атаки. Повідомлялося, що ця атака коштувала ОПУ близько 25 тисяч доларів", – сказав блогер.

Повідомлення "Темного лицаря"

Повідомлення "Темного лицаря"

Нагадаємо, що Анатолій Шарій звинуватив ОП в замовленні його ліквідації і вказав на помічника Кирила Тимошенка. Пізніше чиновник відповів на звинувачення Шарія в замовленні його вбивства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі знайшли ймовірного замовника кібератак на видання – це нібито заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Анатолій ШарійКирило Тимошенко
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