Шарій підтвердив дані про атаку помічника Тимошенка на OBOZREVATEL

Блогер Анатолій Шарій підтвердив дані про DOS-атаку на OBOZREVATEL, до якої може бути причетний заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко та його помічник Сергій Малихін.

Блогер в своєму відеоблозі на YouTube розповів, що кібератака на сайт OBOZREVATEL трапилася після серії публікації про Тимошенка та скандал з гуманітарним вантажем з Китаю.

"Видання OBOZREVATEL і ряд інших почали публікувати розслідування по Кирилу Тимошенку. Зокрема по літаку "Мрія", який нібито був завантажений гуманітарною допомогою з Китаю, а в Україні пізніше товари за завищеними цінами реалізували через торгову мережу "Епіцентр". У всіх розслідуваннях згадувався Тимошенко, а потім на OBOZREVATEL була досконала потужна DOS-атака", – повідомив блогер.

Публікації про Тимошенка на OBOZREVATEL

Публікації про Тимошенка на сайті OBOZREVATEL

Шарій додав, що пізніше з'явилася інформація, що організували цю атаку в Офісі президента.

"У мережі назвали ім'я замовника кібер-атак, яким виявився помічник Тимошенка Сергій Малихін. Малихін звертався до "Темного лицаря" по послуги DOS-атаки. Повідомлялося, що ця атака коштувала ОПУ близько 25 тисяч доларів", – сказав блогер.

Повідомлення "Темного лицаря"

Нагадаємо, що Анатолій Шарій звинуватив ОП в замовленні його ліквідації і вказав на помічника Кирила Тимошенка. Пізніше чиновник відповів на звинувачення Шарія в замовленні його вбивства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі знайшли ймовірного замовника кібератак на видання – це нібито заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.