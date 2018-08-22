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Марк Фейгін
Марк Фейгін
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Шантаж по-кремлевски: когда Москва может пойти на уступки

4.2тЧитати новину російською

Российская сторона и омбудсвумен РФ Татьяна Москалькова не захотели встретиться в Минске, чтобы обсудить предложение Украины о передаче России 36 ее граждан в обмен на политзаключенных Кремля. Москалькова заявила о невозможности освобождения Сенцова (который голодает уже 101-й день) и некой загадочной "новой правовой сделке" между РФ и Украиной. Чего добивается российская сторона и каких уступок ожидает? Можно ли еще как-то решить этот вопрос? - Ред.

Что касается Москальковой или Пескова, пресс-секретаря Путина, то ничего нового по этой теме на протяжении последних месяцев я не слышу. Раз за разом, если речь заходит о Сенцове, придумывают доводы, по которым они его не могут освободить. То у него российское гражданство, то прошение о помиловании он должен написать президенту Путину, а не его мать, или какие-то иные лица или европейские чиновники и т.д. И скорее всего это свидетельствует о том, что желания выпускать Сенцова у Москвы нет. Ни о чем другом это не может свидетельствовать. Поскольку вопрос находится в публичной плоскости, в России в существенно меньшей кстати степени, они вынуждены это комментировать, придумывая эти правовые или политические предлоги.

Что касается списочного обмена - я в такой обмен между Украиной с Россией так же, как это происходит с Анкарой и Киевом, я не верю. Я считаю по той логике, которой придерживается Кремль, зачем ему избавляться от всех этих торговых позиций в числе почти семидесяти политзаключенных, которые есть в России, и числа украинских политзаключенных, зачем ему отдавать всех? Причем дальше придется набирать заново это количество для того, чтобы постоянно шантажировать Киев.

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На это откладывает отпечаток еще и предвыборная кампания, предвыборный период в Украине. И поэтому давать такие дивиденды президенту Порошенко Москва не хочет, поскольку она не любит его, и желает, чтобы он не переизбрался. Причина в этом, мне кажется.

Поэтому о списочном обмене речи не может быть, потому что они его отвергли. Собственно, они другой позиции и не держались прежде относительно такого обмена между Москвой и Киевом.

Что касается шансов на обмен Сенцова - они все-таки не близки к нулю. Тем не менее я считаю, что если кампания международного давления продолжится, то возможно на каком-то ее этапе возникнут варианты решения этого вопроса. Каким образом? Во-первых, санкции, которые сейчас вводятся против Москвы, могут быть увеличены. Составлен этот список Сенцова и других политзаключенных, которые могут дать шанс, чтобы избежать их - провести обмен Сенцова. Москва санкций боится. Все разговоры о том, что Москва готова к любым санкциям и их не боится - это все пустые риторические доводы со стороны Москвы, которые камуфлируют ее страх, ее боязнь. Если не получается по-доброму, значит надо делать по-плохому - вводить и увеличивать санкции, более радикальные: и персональные, и секторальные. И тогда Москва во избежание этого нового витка санкций вполне может пойти на уступки.

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Автор
Марк ФейгінМарк Фейгін
Тема
Українські політв'язні в Росії
Місце
Росія
Об'єкт
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Koval Oleg
Koval Oleg
то, что Россия для англоссаков как кость в горле известно не одну сотню лет, и попытки затормозить наше развитие и уменьшить влияние в мире были и будут - предлоги придумают самые разнообразные - от серьёзных - прямое противостояние в Сирии и Венесуэле, до смешных - Скрипали и Сенцов.... к этому наши, я думаю готовы ... а в порядке дилетантских рассуждений, задачи две - 1. устойчивое укрепление отношений с Китаем, как потенциальным союзником, 2. недопущение натравливания англоссаками России и Германии друг на друга, как дважды было в прошлом веке ... так победим
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Koval Oleg, по факту уже россия в перде )))
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Русский Солдат
Русский Солдат
Сколько уже было этих санкций, разве щимить хохлячьи яйца дверью Россия не переставала. Только хуже хохляндии будет. Прижмем еще.
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Русиш Швайне !!!! Украина женского рода ))) как впрочем и россия. Максимум, что ты можешь, так это сделать путилингус своему недофюреру !)))
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