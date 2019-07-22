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Монокоаліція "Слуги народу": чим загрожує абсолютна влада Зе

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Вперше за історію незалежної України президент отримає абсолютну владу в країні.

За попередніми результатами, партія Володимира Зеленського "Слуга народу" завойовує мандати більше 240 народних депутатів. Тобто вона може самостійно створити коаліцію у Верховній Раді.

Чим небезпечна монополія владирозбирався OBOZREVATEL.

Головне:

  • За попередніми даними, партія "Слуга народу" набирає більше 240 місць у Верховній Раді. Проходять приблизно 120 кандидатів за списками, і до 130 – за мажоритарними округами;

  • Спочатку в партії Володимира Зеленського планували коаліцію із "Голосом" Святослава Вакарчука;

  • Правда, з огляду на такий високий результат "СН" на виборах, партія цілком може самостійно сформувати уряд і провести остаточне перезавантаження влади;

  • З одного боку, така влада говорить про величезну довіру українців до президента і його партії. З іншого – несе ризики поступової узурпації.

Скільки отримує "Слуга народу"

Поки фінальних цифр немає, говорити зі 100% упевненістю про підсумки виборів не можна. Але, з огляду на дані одразу декількох екзит-полів і попередні дані ЦВК, основні тенденції загалом зрозумілі.

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Так, за даними опрацювання 70,49% протоколів, найбільше голосів отримує партія "Слуга народу" – 42,68%. Наступні прохідні партії розташувалися у такий спосіб:

  • "Опозиційна платформа – За життя" – 13,04%

  • "Європейська солідарність" – 8,4%

  • ВО "Батьківщина" – 8,03%

  • "Голос" – 6,17%

Решта політичних сил не проходять до Верховної Ради, бо набирають менше 5% бар'єру. В Україні ж на цих позачергових виборах діє змішана система:

  • 225 депутатів обираються у загальнодержавному багатомандатному окрузі за виборчими списками від політичних партій;

  • 199 депутатів – за мажоритарною системою в одномандатних округах;

  • ще 26 округів розташовані на непідконтрольних територіях (Криму, Севастополя і окремих районів Донецької та Луганської областей), тож там голосування не проводиться.

Тому вже можна спрогнозувати, скільки отримає місць та чи інша партія. Цікаві цифри в цьому контексті приводить калькулятор місць у парламент від УП. Там підрахували, що "Слуга народу" отримує 249 місць, "Опозиційна платформа – За життя" – 44, "Європейська Солідарність" – 27, "Батьківщина" – 25, а "Голос" – 20.

Розподіл місць у Верховній Раді

Розподіл місць у Верховній Раді

УП

У пропрезидентській партії, правда, на цьому не зупиняються. Глава передвиборчого штабу політсили Олександр Корнієнко вже заявив, що розраховує на 255 мандатів народних депутатів.

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"Нині у нас розподіл 416 мандатів, але взагалі їх 426, і за рахунок цього цифра буде змінюватися", – сказав він під час пресконференції в штабі.

Для ухвалення простих рішень у парламенті потрібно 226 голосів. Тому логічно, що "Слуга народу" самостійно зможе голосувати за потрібні проекти законів. А от для внесення змін до Конституції необхідно понад 300 голосів. У цьому випадку доведеться домовлятися з іншими партіями, насамперед "Голосом" і "Батьківщиною".

Що буде з коаліцією

Конфігурація майбутньої коаліції – одне з головних питань за підсумками позачергових парламентських виборів. Зможе "Слуга народу" самостійно створити більшість чи ні? Відповідь є – зможе, і, ймовірно, так і зробить.

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Ще увечері 21 липня після оголошення перших екзит-полів президент Володимир Зеленський закликав лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука до переговорів. "Це була наша ініціатива. І якщо ви пам'ятаєте, наша ініціатива до Вакарчука була ще з самого початку моєї президентської кампанії", – сказав президент про коаліцію.

"Ми більше не можемо наполягати. У нас трохи більший рейтинг, ніж у "Голосу", але ми із задоволенням запрошуємо Вакарчука до розмови", – додав глава держави.

Зі свого боку Вакарчук заявив, що його партія готова до такого кроку, якщо їхні пріоритети будуть дотримані і прописані в рамках окремого документа. "Коаліційна угода повинна формуватися після того, як ми перевіримо, у кого які червоні лінії", – сказав він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Формат співпраці з партією "Голос" розглядався у політичній силі спочатку. Безумовно, однією з основних ідей було створення монобільшості, але для "страховки" розглядався і варіант об'єднання із Вакарчуком.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Для "Слуги народу" такий формат був непоганим, бо коаліцію з "Європейською солідарністю" робити нелогічно (перемога Володимира Зеленського будувалася на конфронтації з Петром Порошенком), а з "Опозиційною платформою – За життя" – безглуздо і небезпечно з іміджевої точки зору. Партії мають абсолютно різні політичні цілі та формати.

Коаліцію ж із партією "Батьківщина" в "СН" допускали, але прагнули зробити все, щоб до цього не дійшло. В іншому випадку Тимошенко б претендувала на роль прем'єр-міністра, що багатьом у партії відверто не подобається. Зокрема й президенту.

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Правда, такі формати можливої коаліції були актуальні до ранку 22 липня. Коли сайт ЦВК почав публікувати перші дані за мажоритарними округами, стало зрозуміло, що "СН" отримує більше 240 мандатів.

У разі такої конфігурації вона може самостійно формувати коаліцію. Робити повне перезавантаження влади, призначати прем'єр-міністра і свій Кабінет міністрів, Генерального прокурора, міняти суддів і ухвалити практично будь-який проект закону. Саме тому зараз у штабі "Слуги народу" повноцінно готуються до формування монокоаліції, без допомоги інших політичних сил.

Монокоаліція "Слуги народу": чим загрожує абсолютна влада Зе

З одного боку, така влада каже про величезну довіру українців до президента і його партії. "Слуга народу" вже в кінці серпня, після офіційної інавгурації, візьме повну відповідальність за ситуацію в Україні.

З іншого – повна влада несе ризики поступової узурпації. Тут важливо не втратити зв'язок із реальністю, а також із повагою ставитися до букви закону.

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Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Тема
Ексклюзив
Особи
Володимир Зеленський Дмитро Разумков Святослав Вакарчук
Місце
Україна Київ
Теги
Выборы 2019 Партія "Слуга народу" зеленський Партія Вакарчука "Голос" Вакарчук
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