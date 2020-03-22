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22 березня • оновлено в 17:43
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Шахов госпіталізований з коронавірусом: нардепу пригадали знакове відео

12.8т
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Народний депутат від групи "Довіра" Сергій Шахов, госпіталізований з діагнозом коронавірус, раніше заперечував загрозу вірусу COVID-19 для України.

Відповідне відео виступу Шахова у Верховній Раді опублікував у Facebook заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

На відео нардеп заявляє з трибуни, що "коронавірусу ніякого немає, а є коронавірус у головах у чиновників сьогодні".

"Хай цей виступ Сергія Шахова з трибуни Верховної Ради стане пересторогою всім тим, хто не вірив і не вірить в небезпеку епідемії коронавірусу. Сьогодні Сергій Шахов та його дружина госпіталізовані до Олександрівської лікарні з діагнозом пневмонія, викликана вірусом COVID-19", - зазначив Геращенко.

"Не жартуйте! Виконуйте всі вимоги карантину! Сидіть вдома! Сергію Шахову і всім, хто вже отримав діагноз коронавірус - якнайшвидшого одужання!" - додав заступник голови МВС.

Коронавірус у Шахова: нардепу пригадали знакове відео

rbc.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від групи "Довіра" Сергій Шахов став першим на Київщині хворим на коронавірус. Також захворіла його дружина.

Нардепа госпіталізували в Олександрівську лікарню Києва.

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Автор
Павло Заяц
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особи
Сергій Шахов Антон Геращенко
Місце
Україна
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Pollak John
Pollak John
старательно тексты подтирают ) Про регионалов уже ничего нельзя говорить ?)) Однако )
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Shoigu Putin suck my dick
Shoigu Putin suck my dick
На костер.
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