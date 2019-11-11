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11 листопада • оновлено в 17:02
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Сергій Куніцин: поставте гостре питання ексглаві Ради міністрів АР Крим

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Гостем програми "Гостре питання" на ObozTV 11 листопада стане ексглава Ради міністрів АР Крим Сергій Куніцин.

Під час шоу-допиту ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми обирають глядачі ObozTV і читачі OBOZREVATEL.

Героями передачі є відомі особистості, лідери громадської думки і політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі ObozTV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.

Сергій Куніцин: поставте гостре питання ексглаві Ради міністрів АР Крим

Свої питання та пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.

Дивіться ефір з Сергієм Куніциним сьогодні о 17:30

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фил филька
фил филька
В каком году Крым станет украинским? Если точной цифры не знаете, то скажите хотя бы в каком десятилетии?
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Pollak John
Pollak John
а какой понт от этих вопросов ? результаты где ?
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