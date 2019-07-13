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Сергій Климовський
Сергій Климовський
Кандидат історичних наук, історик, археолог і блогер Всі статті автора

"Дело" Маркива будет извержением вулкана для Италии

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"Дело" нацгвардейца Маркива станет извержением политического вулкана для Италии и может привести даже к отставке правительства коалиции "Лиги и Звезд" и досрочным выборам.

Причина – решение суда в Павии, прописавшего украинскому солдату 24 года тюрьмы за защиту Родины, лежит за гранью разума и впору говорить о "казусе Маркива". Вероятно, под таким названием это происшествие и войдёт в учебники истории и права, где займёт место позора повыше, чем "дело Дрейфуса". Абсурдность вердикта суда и всей ситуации очевидна даже судьям из Павии, вынесшим его, почему они и взяли три месяца для написания объяснения как они пришли к такому решению.

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Выражение "суд по-итальянски" или "суд как в Павии" тоже имеет все шансы стать крылатым и долго использоваться для обозначения особо коррумпированных и циничных судей, готовых за деньги назвать белое чёрным.

Италия долго имела репутацию страны с высокой коррупцией, где мафия легко скупает судей и прокуроров. Нескольким её правительств с 1980-ых потребовалось около 30 лет и огромных усилий, чтобы ликвидировать два слова в неофициальном брэнде "Италия – это коррупция, мафия и пицца". Теперь суд из Павии слил всё это в унитаз и вернул Италии её старый брэнд, в котором место слова "пицца" займут слова "Кремль, Москва, Россия". Более чем очевидно, решение, вынесенное судом в Павии, было продиктовано из Кремля, и эта триада имеет все права заменить собой слово "пицца".

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Во всём мире, даже в Беларуси и Сербии с их особыми "братскими" отношениями с РФ, судят и приговаривают к 2-7 годам лишения свободы иностранных наёмников из отрядов, созданных Кремлём для войны против Украины. Но только суд Павии поступил наоборот и приговорил украинского солдата, воевавшего с российскими оккупантами, к 24 годам тюрьмы. Воистину, российский размах. Москва не первый год открывает судебные дела против военнослужащих Украины, но не может в большинстве случаев до них дотянуться и её "приговоры" вызывают международное осуждение и негодование. Поэтому Кремль для улучшения имиджа таких "судебных решений" прибег к услугам продажных итальянских судей.

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"Казус Маркива" ввергает Италию как в международный, так и во внутриполитический скандал, который логично приведёт и к правительственному кризису. Этот кризис начался ещё до решения суда в Павии и имеет как внутренние причины, так и внешнюю в виде стремления Москвы диктовать свою политику итальянцам.

Один из "звонков" этого кризиса – судебное расследование, начатое прокуратурой Милана 11 июля против Маттео Сальвини, который является одним из лидеров "Лиги" и действующим министром внутренних дел. Прокуратура Милана обвиняет Сальвини в получении денег от Москвы для себя и "Лиги" на основании публикации американским изданием "Buzzfeed" записи его переговоров с представителями Кремля. Сальвини, как и лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен, пока категорично отрицает получение денег от Кремля для своей политической деятельности. Однако, Марин Ле Пен, прижатая к стенке доказательствами, довольно быстро была вынуждена сознаться, что она находится на содержании у Кремля, и вряд ли Сальвини продержится дольше. Слишком часто он появлялся на публике в футболке с портретом Путина и активно требовал снятия санкций с РФ. Вдобавок он ещё и председатель общества "Россия – Ломбардия", что тоже красноречиво.

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По законам Италии любое получение партией денег из-за рубежа, безразлично, от иностранного государства, частных лиц или компаний, – это уголовное преступление. Сальвини обвиняют в получении $65 млн. от российского вице-премьера Дмитрия Козака за лоббирование договора о поставки в Италию нефти из РФ на сумму в $1,5 млрд. Из неё Сальвини и "Лига" получали 4% отката, – скромно, как по меркам России, но более чем достаточно, чтобы надолго сесть в Италии. Эти переговоры между Сальвини и Козаком проходили осенью 2018 г. в московском отеле "Метрополь". Перевод и отмывание денег предполагалось осуществить через итальянский банк Intesa. Сальвини даже предложил игриво Козаку заплатить за ужин, ссылаясь на то, что Москва – это третий Рим.

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Так что, "казус Маркива" ложится на скандал с Сальвини как "вишенка на торт" и для итальянцев начался период обсуждения многих вопросов из сфер философии, морали и криминального законодательства, в которых часто будет упоминаться Россия. В них и в "казусе Маркива" есть ещё и очень занятная "изюминка".

Это двойное гражданство Маркива. Он гражданин не только Украины, но и Италии. В его случае это имеет положительную и негативную сторону. Негатив в том, что Украина несколько ограничена в его защите, так как формально Италия судит своего собственного гражданина. Позитив – Маркиву, как гражданину Италии, будет удобней апеллировать в судебные инстанции ЕС, включая Суд по правам человека, чем как гражданину Украины. В процессе судебных разбирательств и политических дебатов Маркив однозначно станет личностью известной в Италии и может на этой волне даже баллотироваться в парламент.

Маркив как депутат парламента Италии – это, разумеется, очень смелое допущение, но уже очевидно, что он становится вторым сейсмическим толчком в её политикуме вместе с темой получения денег Сальвини от Кремля. С 10 июля, даты публикации в "Buzzfeed", в политикуме Италии началось землетрясение, волна от которого докатилась 12 июля до её посольства в Украине, и скоро вернутся ответом в Италию в качестве волны украинской Революции Достоинства.

Похоже, кремлёвские "чекисты", организовавшие позорное судилище над Марковым, опять сами себя переиграли и попутно организовали рекламную акцию для Украины и Революции достоинства в Италии и Европе. Это объясняет, почему Генпрокуратура РФ вдруг 11 июля возбудилась и обозвала организацию Всемирный Конгресс украинцев угрозой "конституционным основам и безопасности РФ". В Кремле правильно поняли, что Всемирный Конгресс украинцев, имеющий статус наблюдателя в ООН, не останется в стороне в "казусе Маркова".

На фоне открывшегося тоже в эти дни в Москве, о дивное совпадение, судилища над крымскими татарами и украинскими моряками, всё выглядит как-то очень симптоматично и символично. Явно, в Москве носятся с идеей объявить татар и украинцев "нациями вне закона", а заодно и грузин, но не знают, как подступиться к разработке этой темы. Одного указа Путина или решения какого-нибудь московского Басманного или Мещанского суда для этого однозначно недостаточно. Арестом Маркива в Италии кремлёвский олигархат из бывших и действующих "чекистов" сам создал себе огромнейшую проблему, и до него лишь сейчас начинает доходить, что это провальная операция.

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Автор
Сергій Климовський Сергій Климовський
Особа
Віталій Марків
Місце
Італія
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