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Сергій Гайдай
Сергій Гайдай
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Настоящим открытием выборов стал вовсе не Зеленский

6.2тЧитати матеріал російською

Феномен Игоря Смешко

Настоящим открытием этих выборов президента является вовсе не Владимир Зеленский. Его высокий результат был прогнозируемым. А вот как удалось со старта набрать 6% малоизвестному Игорю Смешко? И это без ресурсов, узнаваемости и поддержки. Думаю, этому все же есть объяснение.

Стартом избирательной кампании Смешка можно назвать интригу, которую держал Гордон: "я знаю человека, который все изменит", а затем большое интервью Игоря Петровича Дмитрию. Именно Гордон выступил публичным "провайдером" Смешко. Кто его избиратели? Тоскующая за советским прошлым часть общества, сторонники порядка и "сильной руки". Смешко удалось отобрать голоса пророссийских избирателей не только у Бойко, но и голоса представителей условного национально-демократического лагеря Гриценко

Как видим, Смешко в этом образе выглядел убедительно. Благодаря биографии, разговорах об офицерской чести и доблести. Точное попадание в образ разведчика.

Но не в последнюю очередь результат кампании Смешко – это активное использование в избирательной кампании старой и проверенной агентуры КГБ. Знакомый, бывавший в штабе Смешко, говорил, что это – настоящая контора КГБ с отделами, кадрами и соответствующим подходом к работе. Причем там не просто всем занимались бывшие и нынешние сотрудники СБУ, но и ветераны конторы с корнями в КГБ.

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В комментарии любой политической новости на моей ленте в Фейсбуке обязательно появлялся персонаж-бот, который всегда задавал один и тот же вопрос: а что вы думаете о Смешко? Комментарии смешко-ботов не отличались особой оригинальностью: только Смешко! Он честный, правильный, порядочный. Причем ранее эти боты также мусорили инфой за Прошенко - а потом все в один день стали топить за Игоря Петровича. Думаю, что штаб Прошенко поделился низовой ланкой этой кибер-армии.

А вот на встречах других кандидатов с избирателями в глухой провинции, обязательно находился человек, который спрашивал каждого кандидата: что вы думаете о Смешко? Это уже не боты из ФБ, тут явно давняя агентура конторы еще со времен СССР.

В такой кампании не нужна реклама или поле агитаторов. Всю работу выполняет агентурная сеть, которой нужно поставить четкую задачу – раскрутить кандидата, сделать его "реальной альтернативой".

Как видим, агентурная сеть еще способна сыграть в выборы в этой стране. Причем, на самом высоком уровне и с довольно неплохим результатом.

Работа бывших порохоботов в ФБ, СБУшники в штабе, Гордон, "112 канал" как основная телеплощадка, непростые эпизоды в биографии Игоря Петровича связанные с отравлением Ющенка, с работой на Медведчука и Кучму - все это меня наталкивает на мысль, что это удачно проданный Гордоном Банковой технический кандидат - спойлер против Гриценко, которого поручили патронировать Медведчуку. Правда Игорь Петрович забирал голоса не только у Анатолия Степановича или Бойко - у всех понемногу.

Другое дело, что это было бы принципиально невозможно если бы в Украине в свое время провели настоящую люстрацию, как в странах Восточной Европы вычистив из власти всех бывших службистов КГБ. Но сегодня у нас "порядочные офицеры" и "штирлицы" еще могут попробовать силы на выборах в парламент.

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Автор
Сергій ГайдайСергій Гайдай
Особа
Ігор Смешко
Місце
Україна
Тег
Выборы Президента
Джерело
Джерело:Facebook Сергея Гайдая
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